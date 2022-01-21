https://tr.sputniknews.com/20220121/getafe-kazandi-enes-unal-gollerine-devam-etti-1052962488.html

Getafe kazandı, Enes Ünal gollerine devam etti

Getafe kazandı, Enes Ünal gollerine devam etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Granada'yı 4-2 yenerken, Enes Ünal da bir gol attı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

la liga

enes ünal

getafe

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Ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalarda çıkışta olan Getafe, önemli bir galibiyet aldı.İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzanan Getafe, puanını 21'e yükselterek 16. sırada kaldı. Granada ise 24 puanla 14. sırada yer alıyor.Karşılaşmada Getafe'nin gollerini Sandro Ramirez (Dk. 10), Enes Ünal (Dk. 48), Maksimovic (Dk. 63) ve Borja Mayoral (Dk. 87) atarken, Granada'nın golleri Luis Suarez'den (Dk. 13 ve Dk. 78) geldi.Türk futbolcu Enes Ünal, Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkıp 84. dakikada yerini Borja Mayoral'a bıraktı.Getafe'de bu sezon 7. golünü atan Enes, takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.Enes 29. dakikada sarı kart görerek, gelecek maçta kart cezalısı konumuna düştü.

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la liga, enes ünal, getafe