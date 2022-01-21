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Google, AB'nin 2,4 milyar euroluk para cezasını en üst mahkemeye taşıyor
Google, AB'nin 2,4 milyar euroluk para cezasını en üst mahkemeye taşıyor
Teknoloji firması Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun uyguladığı 2,4 milyar euroluk para cezasını onayan mahkeme kararını temyize götürme kararı aldı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T01:07+0300
2022-01-21T01:07+0300
yaşam
ab
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ceza
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Google, alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmeden ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı para cezasını onayan AB Genel Mahkemesi kararını temyize taşıyacaklarını açıkladı.Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Avrupa Adalet Divanı'ndan yasal açıklama gerektiren alanlar olduğunu düşündüğümüz için Genel Mahkeme'nin kararına itiraz etmeye karar verdik" ifadesi kullanıldı.Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı kasım ayında karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar euroluk cezayı onamıştı.Bu aşamada dosya hukukilik denetimi için AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'na taşınacak.AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar euro para cezası vermişti.Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da 'reklam hizmeti' AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı.AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda 8 milyar euronun üzerinde ceza kesmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220119/google-play-storeda-23-oyun-ve-uygulama-ucretsiz-oldu-1052878407.html
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ab, google, ceza

Google, AB'nin 2,4 milyar euroluk para cezasını en üst mahkemeye taşıyor

01:07 21.01.2022
© AFP 2021 / MICHAEL M. SANTIAGOGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / MICHAEL M. SANTIAGO
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Teknoloji firması Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun uyguladığı 2,4 milyar euroluk para cezasını onayan mahkeme kararını temyize götürme kararı aldı.
Google, alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmeden ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı para cezasını onayan AB Genel Mahkemesi kararını temyize taşıyacaklarını açıkladı.
Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Avrupa Adalet Divanı'ndan yasal açıklama gerektiren alanlar olduğunu düşündüğümüz için Genel Mahkeme'nin kararına itiraz etmeye karar verdik" ifadesi kullanıldı.
Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı kasım ayında karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar euroluk cezayı onamıştı.
Bu aşamada dosya hukukilik denetimi için AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'na taşınacak.
AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.
Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.
AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar euro para cezası vermişti.
Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da 'reklam hizmeti' AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı.
AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda 8 milyar euronun üzerinde ceza kesmişti.
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