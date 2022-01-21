https://tr.sputniknews.com/20220121/gulse-birsel-elektrik-faturasini-paylasti-kira-tadinda-1052997873.html

Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında

Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında

Oyuncu Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Birsel, paylaşımında "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim"... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

elektrik

dizi

fatura

gülse birsel

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Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı.2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.

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elektrik, dizi, fatura, gülse birsel