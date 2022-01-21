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https://tr.sputniknews.com/20220121/gulse-birsel-elektrik-faturasini-paylasti-kira-tadinda-1052997873.html
Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında
Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında
Oyuncu Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Birsel, paylaşımında "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim"... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T21:42+0300
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türkiye
elektrik
dizi
fatura
gülse birsel
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Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı.2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.
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elektrik, dizi, fatura, gülse birsel

Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında

21:42 21.01.2022
© FlickrGülse Birsel
Gülse Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Flickr
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Oyuncu Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Birsel, paylaşımında "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadelerini kullandı.
Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı.
2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.
© InstagramDizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı.
Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı.
© Instagram
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