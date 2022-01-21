Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/gulse-birsel-elektrik-faturasini-paylasti-kira-tadinda-1052997873.html
Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında
Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında
Oyuncu Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Birsel, paylaşımında "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim"... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T21:42+0300
2022-01-21T21:42+0300
2022-01-21T21:42+0300
türkiye
elektrik
dizi
fatura
gülse birsel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103906/54/1039065426_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_22e9d88cc6585220b944d45d2c6015e2.jpg
Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı.2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103906/54/1039065426_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_0d7afd22d63a165a54efe9d5cb1fcc06.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elektrik, dizi, fatura, gülse birsel
Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında
Oyuncu Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Birsel, paylaşımında "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadelerini kullandı.
Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel
Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı.
2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “
3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.