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https://tr.sputniknews.com/20220121/hakkinda-inceleme-baslatilan-fox-tv-ana-haber-sunucusu-tepeliden-rtuk-baskani-sahine-yanit-1052968271.html
Hakkında inceleme başlatılan FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli'den RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt
Hakkında inceleme başlatılan FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli'den RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt
FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kendisi hakkında "muhalefet lideri gibi davranıyor" sözlerine yanıt verdi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T10:21+0300
2022-01-21T10:21+0300
türkiye
rtük
fox tv
muhalefet
ebubekir şahin
selçuk tepeli
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin‘e Selçuk Tepeli‘den yanıt geldi. Ana Haber Bülteninin sonunda, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin iki konuda haksızlık ediyor. Birincisi haber merkezine. İkincisi bana haksızlık sayılabilir. Çünkü bana ‘Adeta ana muhalefet lideri gibi’ demesi benim açımdan iki nedenle imkansızdır…” diyen Tepeli, nedenleri açıklayarak tarafsızlık ilkesine her zaman bağlı olduğunu ve parti ayırmadan eleştiri yaptığını söyledi.Tepeli, “Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum. Muhalefet değilim, olamam. Muhalefet olsaydım o kadar uzun süre muhalefette kalsam iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın” diye konuştu.Ne olmuştu? RTÜK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarını eleştirerek özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savunarak “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslenen Tepeli hakkında inceleme başlatmıştı.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tepeli’nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” savunan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.
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rtük, fox tv, muhalefet, ebubekir şahin, selçuk tepeli

Hakkında inceleme başlatılan FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli'den RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt

10:21 21.01.2022
© Fotoğraf : Twitter Selçuk Tepeli
 Selçuk Tepeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kendisi hakkında "muhalefet lideri gibi davranıyor" sözlerine yanıt verdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin‘e Selçuk Tepeli‘den yanıt geldi.
Ana Haber Bülteninin sonunda, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin iki konuda haksızlık ediyor. Birincisi haber merkezine. İkincisi bana haksızlık sayılabilir. Çünkü bana ‘Adeta ana muhalefet lideri gibi’ demesi benim açımdan iki nedenle imkansızdır…” diyen Tepeli, nedenleri açıklayarak tarafsızlık ilkesine her zaman bağlı olduğunu ve parti ayırmadan eleştiri yaptığını söyledi.
Tepeli, “Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum. Muhalefet değilim, olamam. Muhalefet olsaydım o kadar uzun süre muhalefette kalsam iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

Ne olmuştu?

RTÜK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarını eleştirerek özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savunarak “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslenen Tepeli hakkında inceleme başlatmıştı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tepeli’nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
“Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” savunan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.
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