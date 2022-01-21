https://tr.sputniknews.com/20220121/hazine-ve-maliye-bakan-yardimcisi-gurcan-ekonomimizi-ihracata-dogru-yonlendiren-bir-yola-girdik-1052985486.html

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola girdik

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola girdik

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ekonomimizi istihdama dayalı, ihracatı önceleyen alan ve yatırımını büyüten bir ekonomi modeline doğru... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T15:39+0300

2022-01-21T15:39+0300

2022-01-21T15:39+0300

ekonomi

enflasyon

faiz indirimi

metin gürcan

2023

akp

açıklama

faiz

büyüme

büyüme oranı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen 'Ekonomi Buluşmaları' toplantısı, Sultangazi ile devam etti.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, iş insanları ve sanayiciler katıldı.Gürcan, Ekonomi Buluşmaları Programı'n Kayseri'den, Şırnak'a Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildiğini söyledi.Türk ekonomisinin ihracata doğru yöneldiğine dikkati çeken Gürcan, "Ekonomide özellikle 2020'de yaşadığımız pandemi sürecinden sonra 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararıyla artık ekonomimizi istihdama dayalı, ihracatı önceleyen ve yatırımını büyüten bir ekonomi modeline doğru yönlendirdik. Geçtiğimiz 6-7 aydan beri, özellikle Merkez Bankası, faiz oranlarını düşürerek ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik." dedi.'2003'ten 2020 yılına kadar Türkiye her yıl ortalama yüzde 3.4 büyüdü'Gürcan, küresel salgın döneminde de Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğüne vurgu yaparak sözlerini şu şekilde sürdürdü:Türkiye'nin salgının etkilerinden en hızlı toparlanan ülke olduğunu belirten Gürcan, şu değerlendirmede bulundu:'Konkordato ilan eden şirketlerimizin sayısında ciddi düşüş var'Gürcan, kurulan şirket sayılarının artarken, kapanan ve konkordato ilan eden şirketlerin sayısında ise düşüş olduğuna dikkati çekerek, "Konkordato ilan eden şirketlerimizin sayısında ciddi bir düşüş var. Bu oran 2018'de bin 109 iken 2021'de yaklaşık 298 şirket konkordato ilan etmiş." dedi.Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tuttuğunu hatırlatan Gürcan, "Zaman zaman 'Türkiye'de politika faizleri enflasyonun çok altında', 'İşte enflasyondan düşük faiz politikasıyla yol yürünmez.' 'Enflasyon artı faiz vermek gerekiyor' gibi söylemler oluyor. Ancak, ABD'de enflasyon 7 iken faizler 0,3, AB'de şu an enflasyon 5 iken faizler 0 düzeyinde bütün dünyada enflasyon faizin üzerinde seyrediyor. " şeklinde konuştu.Gürcan, ihracat ve imalat sanayi şirketleri için bir puanlık kurumlar vergisi indiriminin kabul edildiğine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

https://tr.sputniknews.com/20220120/merkez-bankasi-faizi-yuzde-14te-sabit-tuttu-1052937172.html

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