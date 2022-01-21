Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Lavrov: Ukrayna’ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220121/hdp-es-genel-baskani-pervin-buldan-kovid-19a-yakalandi-1052985382.html
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kovid-19'a yakalandı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kovid-19'a yakalandı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T15:39+0300
2022-01-21T15:39+0300
politika
hdp
pervin buldan
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052554454_0:111:800:561_1920x0_80_0_0_3697883f673cc9d72d8e9f5ede604221.jpg
Buldan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.Buldan, salı günü partisinin grup toplantısı için Meclis'teydi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052554454_0:36:800:636_1920x0_80_0_0_679a5553d8f8e6b1a7f9fc374cc43eaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, pervin buldan, koronavirüs

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kovid-19'a yakalandı

15:39 21.01.2022
© AA / Tahir Turan EroğluHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA / Tahir Turan Eroğlu
Abone ol
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Buldan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.
Buldan, salı günü partisinin grup toplantısı için Meclis'teydi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce