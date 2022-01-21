https://tr.sputniknews.com/20220121/hdp-es-genel-baskani-pervin-buldan-kovid-19a-yakalandi-1052985382.html

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kovid-19'a yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kovid-19'a yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T15:39+0300

2022-01-21T15:39+0300

2022-01-21T15:39+0300

politika

hdp

pervin buldan

koronavirüs

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Buldan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.Buldan, salı günü partisinin grup toplantısı için Meclis'teydi.

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hdp, pervin buldan, koronavirüs