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POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20220121/hdp-es-genel-baskani-pervin-buldan-kovid-19a-yakalandi-1052985382.html
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kovid-19'a yakalandı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kovid-19'a yakalandı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T15:39+0300
2022-01-21T15:39+0300
2022-01-21T15:39+0300
politika
hdp
pervin buldan
koronavirüs
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Buldan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.Buldan, salı günü partisinin grup toplantısı için Meclis'teydi.
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hdp, pervin buldan, koronavirüs
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kovid-19'a yakalandı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Buldan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.
Buldan, salı günü partisinin grup toplantısı için Meclis'teydi.