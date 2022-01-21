https://tr.sputniknews.com/20220121/hemsire-omur-erez-son-yolculuguna-ugurlandi-1052994694.html

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı

Kartal'da aile sağlık merkezinde görevi başında olduğu sırada Rahmi Uygun tarafından vurularak hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T19:48+0300

2022-01-21T19:48+0300

2022-01-21T19:48+0300

türkiye

ömür erez

silahlı saldırı

hemşire

cenaze

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Kartal'daki bir sağlık ocağında görev yaparken öldürülen hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı. Erez, kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu.Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’na gönderildi.Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 9 yaşındaki kızı Buğlem Erez ve kardeşi Menderes Erez ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti.

https://tr.sputniknews.com/20220121/hemsire-omur-erezi-olduren-rahmi-uygun-tutuklandi-1052993964.html

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ömür erez, silahlı saldırı, hemşire, cenaze