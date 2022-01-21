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https://tr.sputniknews.com/20220121/hemsire-omur-erez-son-yolculuguna-ugurlandi-1052994694.html
Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı
Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı
Kartal'da aile sağlık merkezinde görevi başında olduğu sırada Rahmi Uygun tarafından vurularak hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:48+0300
2022-01-21T19:48+0300
türkiye
ömür erez
silahlı saldırı
hemşire
cenaze
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Kartal'daki bir sağlık ocağında görev yaparken öldürülen hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı. Erez, kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu.Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’na gönderildi.Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 9 yaşındaki kızı Buğlem Erez ve kardeşi Menderes Erez ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/hemsire-omur-erezi-olduren-rahmi-uygun-tutuklandi-1052993964.html
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ömür erez, silahlı saldırı, hemşire, cenaze

Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı

19:48 21.01.2022
© DHAHemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı
Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Kartal'da aile sağlık merkezinde görevi başında olduğu sırada Rahmi Uygun tarafından vurularak hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı. Genç hemşirenin cenazesine katılan annesi, kızı ve erkek kardeşi gözyaşlarına boğuldu.
Kartal'daki bir sağlık ocağında görev yaparken öldürülen hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı.
Erez, kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu.
Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’na gönderildi.
Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 9 yaşındaki kızı Buğlem Erez ve kardeşi Menderes Erez ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.
Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.
Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti.
Hemşire Ömür Erez - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
TÜRKİYE
Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:11
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