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Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uygun, sevk edildiği... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:11+0300
2022-01-21T19:11+0300
2022-01-21T19:15+0300
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istanbul
tutuklama
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İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi Uygun'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.Rahmi Uygun, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Uygun çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
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hemşire, ömür erez, istanbul, tutuklama
Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı 19:11 21.01.2022 (güncellendi: 19:15 21.01.2022)
İstanbul Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uygun, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde
hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan
Rahmi Uygun'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi. Rahmi Uygun, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Uygun çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.