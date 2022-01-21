Hindistan’da KitKat krizi: Tanrılarının resimlerini ambalaja bastılar

Hindistan’da, Nestle tarafından üretilen KitKat marka çikolatanın ambalajı tartışma yarattı.Ambalajda, Hindu tanrıları Lord Jagannath, Balabhadra ve Mata Subhadra'nın resimlerine yer verildiği görüldü.Hazırlanan ambalajlar, 'çöpe atılacağı' gerekçesiyle tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından, şirket bir özür metni yanıtladı ve 'niyetlerinin kimsenin dini duygularını incitmek olmadığını' savundu. Açıklamada, "Merhaba! Kitkat seyahat molası paketleri güzel yerel destinasyonları kutlamak içindir. Geçen yıl, Odisha kültürünü, tasarımıyla benzersiz bir şekilde tanımlanabilen bir sanat formu olan 'Pattachitra'yı temsil eden paketlerdeki tasarımlarla kutlamak istedik. Görsel, devlet turizm web sitesinden ilham alındı ve insanları sanatı ve zanaatkarlarını tanımaya teşvik etmek istedik. Geçmiş kampanyalarımız da, tüketicilerin böyle güzel tasarımları toplamayı ve saklamayı sevdiğini gösterdi" ifadeleri kullanıldı.
Hindistan'da Lord Jagannath, Balabhadra ve Mata Subhadra'nın resimleriyle süslenen KitKat ambalajı krize neden oldu. Çoğu Hintli tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken, Nestle geri adım atarak özür mesajı yayımladı.
Hindistan’da, Nestle tarafından üretilen KitKat marka çikolatanın ambalajı tartışma yarattı.
Ambalajda, Hindu tanrıları Lord Jagannath, Balabhadra ve Mata Subhadra'nın resimlerine yer verildiği görüldü.
Hazırlanan ambalajlar, 'çöpe atılacağı' gerekçesiyle tepki çekti.
Gelen tepkilerin ardından, şirket bir özür metni yanıtladı ve 'niyetlerinin kimsenin dini duygularını incitmek olmadığını' savundu.
Açıklamada, "Merhaba! Kitkat seyahat molası paketleri güzel yerel destinasyonları kutlamak içindir. Geçen yıl, Odisha kültürünü, tasarımıyla benzersiz bir şekilde tanımlanabilen bir sanat formu olan 'Pattachitra'yı temsil eden paketlerdeki tasarımlarla kutlamak istedik. Görsel, devlet turizm web sitesinden ilham alındı ve insanları sanatı ve zanaatkarlarını tanımaya teşvik etmek istedik. Geçmiş kampanyalarımız da, tüketicilerin böyle güzel tasarımları toplamayı ve saklamayı sevdiğini gösterdi" ifadeleri kullanıldı.