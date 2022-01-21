Husumetli olduğu akrabasını trafikte gördü, başından vurdu

Osmangazi ilçesinde bir şahıs, husumetli olduğu akrabasını yolda görünce aracını yolun ortasında bırakıp peşinden giderek, kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Ardından 4-5 el daha ateş eden şüpheliye vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra vatandaşların yaralı adama yardım etmesini fırsat bilen şahıs, aracına binip olay yerinden kaçtı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, plaka tanıma sistemi üzerinden aracının plakası tespit edilen şüphelinin peşine düştü.Şüpheli şahıs, olaydan 45 dakika sonra Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'da trafikte karşılaşan husumetli akrabaların tartışması kanlı bitti. Yol ortasında çıkan tartışmada şahıs, kurusıkı tabancayla husumetlisini başından vurdu. Ardından silahı ateşlemeye devam eden şahsa vatandaşlar müdahale etti. Silahlı şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı
Osmangazi ilçesinde bir şahıs, husumetli olduğu akrabasını yolda görünce aracını yolun ortasında bırakıp peşinden giderek, kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Ardından 4-5 el daha ateş eden şüpheliye vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra vatandaşların yaralı adama yardım etmesini fırsat bilen şahıs, aracına binip olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, plaka tanıma sistemi üzerinden aracının plakası tespit edilen şüphelinin peşine düştü.
Şüpheli şahıs, olaydan 45 dakika sonra Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.