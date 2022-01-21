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İbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum
İbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum
Beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı "6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı" dedi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:45+0300
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yaşam
şarkıcı
ibrahim tatlıses
hastalık
tümör
beyin ameliyatı
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İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, uzun süredir yaşadığı baş ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti.Beyninde bir tümör olduğunu öğrenen Tatlı, ameliyat edildi.Başarılı geçen ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlı, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211226/ibrahim-tatlises-kendisini-dinlemek-icin-kredi-ceken-hayraninin-kredi-borcunu-kapatacak-1052124442.html
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şarkıcı, ibrahim tatlıses, hastalık, tümör, beyin ameliyatı

İbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum

13:45 21.01.2022
© Fotoğraf : Twittterİbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum
İbrahim Tatlıses’in oğlu: İyileşmeye çabalıyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : Twittter
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Beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı "6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı" dedi.
İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, uzun süredir yaşadığı baş ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti.
Beyninde bir tümör olduğunu öğrenen Tatlı, ameliyat edildi.
Başarılı geçen ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlı, şu ifadeleri kullandı:
“Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile seyreden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim. Önce Allah’ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde 6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor hem ameliyat sonrası hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum.”
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