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https://tr.sputniknews.com/20220121/icisleri-bakani-lgbt-derneklerine-devasa-butceler-aktariyorlar-propaganda-destegi-veriyorlar-1052995357.html
İçişleri Bakanı: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, propaganda desteği veriyorlar
İçişleri Bakanı: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, propaganda desteği veriyorlar
İçişleri Bakanı Soylu, ''Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:52+0300
2022-01-21T19:52+0300
politika
süleyman soylu
kaymakam
lgbti
terör
uyuşturucu
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110'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nda konuşan Soylu, bu sene uyum kursuna 94 erkek, 16 kadın kaymakam adayının katıldığını söyledi.Devleti doğru yerde görmenin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:''Devlet kim veya ne? Dairedeki insanlar mı, yasalar mı, binalar mı, dosya dolabındaki evraklar mı, arşivler mi, veya modern çağda bilgisayarlarımızdaki dijital belgeler mi? Eğer görevinizi yaparken, bütün bu bileşenlerin içinde devleti doğru yerde görebilirseniz, doğru tanımlayabilirseniz; devleti, bir insanı algılayabildiğiniz gibi algılayabilirseniz bu bileşenlerin tamamını bir vücudun organları; ama devletin kendisinin bir ruh olduğunu anlayabilirseniz, işte o zaman bir devlet adamı olursunuz ve emaneti hakkıyla taşırsınız. Buluşmalarımızda sıklıkla kullandığımız ‘devlet geleneği’ diye bir ifade vardır. İşte devlet geleneği, kendi devlet geçmişimizin oluşturduğu bu ruhtur'''Tarihi zirvemize çıktık'Türkiye’nin yüz yıllardan beri birçok badire atlattığını vurgulayan Bakan Soylu, ''Bulunduğumuz coğrafyada adeta yılanlarla dans ediyoruz. Darbeler gördük, ekonomik krizler gördük, doğal afetler gördük, terör gördük, her şeyi gördük. Ama yine de onca olumsuzluğa ve bazı kesintilere rağmen, bahsettiğimiz devlet geleneğimiz sayesinde ayakta kaldık ve son 20 yılda, güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birikimi doğru kullanmasıyla, milletin gücüyle bu geleneği ve milletin değerlerini, inancını, doğru şekilde harmanlamasıyla, vesayetleri söküp atmasıyla, tıpkı Rusya’nın yaptığı gibi en dipten, tarihi zirvemize çıktık. Bizim ihtiyacımız budur'' dedi.'Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik'Türkiye’nin refahı, huzuru, güvenliği, başarısı ve asayişinde kurumların teknik kapasitelerinde çok önemli bir noktaya gelindiğini aktaran Bakan Soylu, ''Bunun devamı için sizlerin enerjisine, bilgisine, ortaya koyacağınız gayrete ihtiyacımız var. Tehlikenin büyüklüğünü, işin zorluğunu şuradan anlayın; teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın. Dolayısıyla bu milletin geleceğini korumak için size, sizlerin ferasetine, bilgisine şiddetle ihtiyacımız var''
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süleyman soylu, kaymakam, lgbti, terör, uyuşturucu

İçişleri Bakanı: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, propaganda desteği veriyorlar

19:52 21.01.2022
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
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İçişleri Bakanı Soylu, ''Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın'' dedi.
110'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nda konuşan Soylu, bu sene uyum kursuna 94 erkek, 16 kadın kaymakam adayının katıldığını söyledi.

Devleti doğru yerde görmenin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
''Devlet kim veya ne? Dairedeki insanlar mı, yasalar mı, binalar mı, dosya dolabındaki evraklar mı, arşivler mi, veya modern çağda bilgisayarlarımızdaki dijital belgeler mi? Eğer görevinizi yaparken, bütün bu bileşenlerin içinde devleti doğru yerde görebilirseniz, doğru tanımlayabilirseniz; devleti, bir insanı algılayabildiğiniz gibi algılayabilirseniz bu bileşenlerin tamamını bir vücudun organları; ama devletin kendisinin bir ruh olduğunu anlayabilirseniz, işte o zaman bir devlet adamı olursunuz ve emaneti hakkıyla taşırsınız. Buluşmalarımızda sıklıkla kullandığımız ‘devlet geleneği’ diye bir ifade vardır. İşte devlet geleneği, kendi devlet geçmişimizin oluşturduğu bu ruhtur''

'Tarihi zirvemize çıktık'

Türkiye’nin yüz yıllardan beri birçok badire atlattığını vurgulayan Bakan Soylu, ''Bulunduğumuz coğrafyada adeta yılanlarla dans ediyoruz. Darbeler gördük, ekonomik krizler gördük, doğal afetler gördük, terör gördük, her şeyi gördük. Ama yine de onca olumsuzluğa ve bazı kesintilere rağmen, bahsettiğimiz devlet geleneğimiz sayesinde ayakta kaldık ve son 20 yılda, güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birikimi doğru kullanmasıyla, milletin gücüyle bu geleneği ve milletin değerlerini, inancını, doğru şekilde harmanlamasıyla, vesayetleri söküp atmasıyla, tıpkı Rusya’nın yaptığı gibi en dipten, tarihi zirvemize çıktık. Bizim ihtiyacımız budur'' dedi.

'Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik'

Türkiye’nin refahı, huzuru, güvenliği, başarısı ve asayişinde kurumların teknik kapasitelerinde çok önemli bir noktaya gelindiğini aktaran Bakan Soylu, ''Bunun devamı için sizlerin enerjisine, bilgisine, ortaya koyacağınız gayrete ihtiyacımız var. Tehlikenin büyüklüğünü, işin zorluğunu şuradan anlayın; teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın. Dolayısıyla bu milletin geleceğini korumak için size, sizlerin ferasetine, bilgisine şiddetle ihtiyacımız var''
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