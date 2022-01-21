https://tr.sputniknews.com/20220121/icisleri-bakani-soylu-bugun-baslayacak-kar-yagisi-ile-ilgili-tum-valiliklerimiz-tekrar-uyarildi-1052975779.html
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün başlayacak kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün başlayacak kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı
İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı" açıklaması yaptı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:49+0300
2022-01-21T12:49+0300
2022-01-21T13:04+0300
kar
hava durumu
süleyman soylu
türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlaması tahmin edilen kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını belirterek, bakanlığa bağlı tüm birimlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini açıkladı.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi” ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, 81 il valiliğine, bimekanlar dahil kimsesiz ve yaşlıların ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, emniyet ve jandarma ekiplerince sokak hayvanlarına mama desteği sağlanmaya devam edilmesi ve ağır vasıtalar başta olmak üzere ağır vasıtaların kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbirin tekrar hatırlatıldığını kaydetti.Bakan Soylu, vatandaşlardan, uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarını rica etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava tahminlerine göre, Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun batı kesimleri cuma gününden itibaren yeni bir sistemin etkisine girecek.AFAD tarafından yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması ve dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarının takip edilmesi uyarısı yapıldı. AFAD uyarısında, "Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı" denildi.
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kar, hava durumu, süleyman soylu
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün başlayacak kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı
12:49 21.01.2022 (güncellendi: 13:04 21.01.2022)
İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı" açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlaması tahmin edilen kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını belirterek, bakanlığa bağlı tüm birimlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, 81 il valiliğine, bimekanlar dahil kimsesiz ve yaşlıların ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, emniyet ve jandarma ekiplerince sokak hayvanlarına mama desteği sağlanmaya devam edilmesi ve ağır vasıtalar başta olmak üzere ağır vasıtaların kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbirin tekrar hatırlatıldığını kaydetti.
Bakan Soylu, vatandaşlardan, uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarını rica etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava tahminlerine göre, Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun batı kesimleri cuma gününden itibaren yeni bir sistemin etkisine girecek.
AFAD tarafından yapılan açıklamada
, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması ve dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarının takip edilmesi uyarısı
yapıldı.
AFAD uyarısında, "Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı" denildi.