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https://tr.sputniknews.com/20220121/ingilterede-ilk-gorme-engelli-kadin-biyonik-goz-nakliyle-gormeye-basladi-1052981970.html
İngiltere'de ilk: Görme engelli kadın biyonik göz nakliyle görmeye başladı
İngiltere'de ilk: Görme engelli kadın biyonik göz nakliyle görmeye başladı
İngiltere'de 88 yaşındaki bir kadın, ülkede yapılan ilk biyonik göz nakli operasyonunun ardından ilk kez sol gözüyle görmeye başladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:30+0300
2022-01-21T14:38+0300
yaşam
ingiltere
implant
göz
görme engelli
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İngiltere'nin Dagenham şehrinde yaşayan 88 yaşındaki kadın biyonik göz nakli sayesinde görme yetisini kaybetmesinin ardından ilk kez sol gözünü kullanarak görmeye başladı. Cisimleri ayrıntılı ve net görmeyi sağlayan ve gözün arka kısmında bulunan retina tabakasının makula bölgesinde yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluk olarak bilinen kuru AMD hastalığından muzdarip yaşlı kadın, sol gözünün arkasına yerleştirilen devrim niteliğinde bir çip sayesinde görme yeteneğini geri kazandı.İmplant nasıl çalışıyor?İmplant, hastanın retina merkezinin altına 2 milimetre büyüklüğünde bir mikroçipin cerrahi olarak yerleştirilmesiyle çalışıyor. Hastanın daha sonra, kemerine yerleştirilen küçük bir bilgisayara bağlı bir video kamera içeren özel gözlükler takması sağlanıyor. Mikroçip, gözlüklerden aldığı videoyu yakalıyor ve videoyu verileri işlemek ve gözlüğün odağını yönlendirmek için yapay zeka algoritmalarını kullanan bilgisayara iletiyor.Gözlükler daha sonra bu görüntüyü kızılötesi bir ışın olarak gözden geçirerek mikroçipe yansıtıyor ve mikroçip görüntüyü retina hücrelerinden beyne giden bir elektrik sinyaline dönüştürüyor. Beyin daha sonra bu sinyali tıpkı gözle görülen doğal bir görüntüymüş gibi yorumlayarak kadının görmesini sağlıyor.İsmi belirtilmeyen yaşlı kadın, "Sol gözümde görme yetimi kuru AMD nedeniyle kaybetmiş olmak, bana bahçeyle uğraşmak, bowling oynamak, suluboya ile resim yapmak gibi sevdiğim şeylerden vazgeçmeye mal oldu. Bu implantı ilk yaptıran kişi olmaktan heyecan duyuyorum, hobilerimden tekrar keyif alma ihtimali beni heyecanlandırıyor ve gerçekten başkalarının da bundan faydalanacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.'Çığır açacak'Yaşlı kadına yapılan bu ilk niteliğindeki implant operasyonunda, Fransa'daki Pixium Vision tarafından üretilen 'Prima System' adı verilen bir aygıt kullanıldı.Moorfields göz hastanesinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin konuşan doktor Mahi Muqit, "Bu operasyonun başarısı ve bu klinik çalışma yoluyla elde edilen kanıtlar, bu tedavinin gerçek potansiyelini belirlemek için kanıt sağlayacaktır" diyerek görme sorunlarının çözümüyle ilgili çığır açan bir adım atıldığının altını çizdi.Muqit, "Bu çığır açan cihaz, kuru AMD nedeniyle görme kaybı yaşayan insanlara yeniden görme ümidi sunuyor" dedi.
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ingiltere, implant, göz, görme engelli

İngiltere'de ilk: Görme engelli kadın biyonik göz nakliyle görmeye başladı

14:30 21.01.2022 (güncellendi: 14:38 21.01.2022)
© Fotoğraf : Twitter2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak
2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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İngiltere'de 88 yaşındaki bir kadın, ülkede yapılan ilk biyonik göz nakli operasyonunun ardından ilk kez sol gözüyle görmeye başladı.
İngiltere'nin Dagenham şehrinde yaşayan 88 yaşındaki kadın biyonik göz nakli sayesinde görme yetisini kaybetmesinin ardından ilk kez sol gözünü kullanarak görmeye başladı.
Cisimleri ayrıntılı ve net görmeyi sağlayan ve gözün arka kısmında bulunan retina tabakasının makula bölgesinde yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluk olarak bilinen kuru AMD hastalığından muzdarip yaşlı kadın, sol gözünün arkasına yerleştirilen devrim niteliğinde bir çip sayesinde görme yeteneğini geri kazandı.
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İmplant nasıl çalışıyor?

İmplant, hastanın retina merkezinin altına 2 milimetre büyüklüğünde bir mikroçipin cerrahi olarak yerleştirilmesiyle çalışıyor. Hastanın daha sonra, kemerine yerleştirilen küçük bir bilgisayara bağlı bir video kamera içeren özel gözlükler takması sağlanıyor. Mikroçip, gözlüklerden aldığı videoyu yakalıyor ve videoyu verileri işlemek ve gözlüğün odağını yönlendirmek için yapay zeka algoritmalarını kullanan bilgisayara iletiyor.
Gözlükler daha sonra bu görüntüyü kızılötesi bir ışın olarak gözden geçirerek mikroçipe yansıtıyor ve mikroçip görüntüyü retina hücrelerinden beyne giden bir elektrik sinyaline dönüştürüyor. Beyin daha sonra bu sinyali tıpkı gözle görülen doğal bir görüntüymüş gibi yorumlayarak kadının görmesini sağlıyor.
İsmi belirtilmeyen yaşlı kadın, "Sol gözümde görme yetimi kuru AMD nedeniyle kaybetmiş olmak, bana bahçeyle uğraşmak, bowling oynamak, suluboya ile resim yapmak gibi sevdiğim şeylerden vazgeçmeye mal oldu. Bu implantı ilk yaptıran kişi olmaktan heyecan duyuyorum, hobilerimden tekrar keyif alma ihtimali beni heyecanlandırıyor ve gerçekten başkalarının da bundan faydalanacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.
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'Çığır açacak'

Yaşlı kadına yapılan bu ilk niteliğindeki implant operasyonunda, Fransa'daki Pixium Vision tarafından üretilen 'Prima System' adı verilen bir aygıt kullanıldı.
Moorfields göz hastanesinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin konuşan doktor Mahi Muqit, "Bu operasyonun başarısı ve bu klinik çalışma yoluyla elde edilen kanıtlar, bu tedavinin gerçek potansiyelini belirlemek için kanıt sağlayacaktır" diyerek görme sorunlarının çözümüyle ilgili çığır açan bir adım atıldığının altını çizdi.
Muqit, "Bu çığır açan cihaz, kuru AMD nedeniyle görme kaybı yaşayan insanlara yeniden görme ümidi sunuyor" dedi.
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