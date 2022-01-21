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https://tr.sputniknews.com/20220121/iphoneun-bahar-lansmani-mart-veya-nisan-aylarinda-duzenlenebilir-yeni-se-modeli-kapida-1052976491.html
Apple'ın bahar lansmanı Mart veya Nisan aylarında düzenlenebilir: Yeni SE modeli kapıda
Apple'ın bahar lansmanı Mart veya Nisan aylarında düzenlenebilir: Yeni SE modeli kapıda
Apple'ın beklenen bahar etkinliğinin Mart veya Nisan aylarında düzenlenmesi beklenirken, lansmanda iPhone SE 3 ve yeni iPad modellerinin dikkat çekeceği... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:04+0300
2022-01-21T13:07+0300
dünya
apple
iphone
lansman
ipad
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Muhtemelen online olarak düzenleneceği belirtilen etkinliğe dair tüm işaretler, üçüncü nesil iPhone SE, iPad Air 5 ve yeni nesil iPad Pro'nun gelişine işaret ediyor.Her yıl üç ya da dört etkinlik düzenleyen Apple'ın son yeni iPhone lansmanı geçen yılın Eylül ayında gerçekleştirilmişti. Yine geçen sene ekimde düzenlenen bir diğer etkinlik de, ağırlıklı olarak Mac modellerine ayrılmıştı. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın 2022'deki ilk etkinliğinin ne zaman düzenleyeceği konusunda henüz kesin bir tarih veremese de, bu yılın bahar etkinliğinin Mart veya Nisan'da gerçekleşeceğine inanıyor. 2021'deki Sprint etkinliğinde M1 çipli iPad Pro, M1 iMac, güncellenmiş 4K Apple TV ve uzun zamandır beklenen AirTag'ler tanıtılmıştı.iPhone SE 3Apple'ın bir sonraki etkinliğinde beklenen en önemli duyuru, üçüncü nesil iPhone SE'nin lansmanı olacak. iPhone SE 2, 2020'de duyurulmuştu.Çeşitli raporlar, Apple'ın biri iPhone 8 benzeri tasarıma ve güncellenmiş iç parçalara, diğeri ise biraz daha gelişmiş ve yeni bir tasarıma sahip iki farklı iPhone SE modeli üzerinde çalıştığını iddia etti.Ancak 2022 iPhone modelinde LCD ekran, 5G desteği ve FaceID özelliklerinin de olacağı ve bunun büyük olasılıkla beklenen bahar etkinliğinde piyasaya sürülecek model olduğu söyleniyor. iPhone SE, uygun fiyatı sayesinde Hindistan gibi pazarlarda önemli bir popülerlik kazandı. Apple, iPhone SE gibi cihazları canlı tutmak için bu formüle bağlı kalmaya devam edecek.iPad Air 5Öte yandan, Apple'ın yaklaşan Bahar etkinliğinde iPad Air'i de piyasaya sürmesinin ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor. Yer alması beklenen A15 Bionic işlemcinin, bir sonraki iPad Air'i performans açısından iPad mini 6 kadar güçlü bir hale getireceği belirtilirken, modele ayrıca 5G'nin de entegre edildiği konuşuluyor.iPad ProGeçen yılki M1 çipli iPad Pro son derece güçlüydü, ancak geliştiriciler 'profesyonel' uygulamalar geliştirerek masaüstü sınıfı performanstan yararlanamadı. Bu yıl ise öne çıkan soru, yeni iPad Pro'nun M1 Pro işlemci tarafından mı yoksa duyurulmamış M2 yongasıyla mı güçlendirileceği oldu. Bir Bloomberg raporuna göre bir sonraki iPad Pro, yeni bir tasarıma ve kablosuz şarj desteğine sahip olabilir.Mac miniApple, bu fırsatı Mac mini dahil olmak üzere Mac bilgisayarlarını yenilemek için kullanabilir. 2022'de Apple, Mac mini'yi M1 işlemciyle güncellemişti. Konuyu yakından takip eden araştırmacılar, 'Apple, M1 Pro ve M1 Max işlemcilerini ortaya çıkardığına göre, daha hızlı bir Mac mini'nin piyasaya sürülmesini' bekliyor. iPhone üreticisinin bir süredir yeni bir tasarıma sahip güçlü bir Mac mini üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yeni Mac mini, muhtemelen M1 iMac'te piyasaya sürülen yeni bir güç kablosuna ve üstte pleksiglas benzeri bir dokuya sahip olacak.
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apple, iphone, lansman, ipad, imac

Apple'ın bahar lansmanı Mart veya Nisan aylarında düzenlenebilir: Yeni SE modeli kapıda

13:04 21.01.2022 (güncellendi: 13:07 21.01.2022)
© AAApple
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Apple'ın beklenen bahar etkinliğinin Mart veya Nisan aylarında düzenlenmesi beklenirken, lansmanda iPhone SE 3 ve yeni iPad modellerinin dikkat çekeceği belirtiliyor.
Muhtemelen online olarak düzenleneceği belirtilen etkinliğe dair tüm işaretler, üçüncü nesil iPhone SE, iPad Air 5 ve yeni nesil iPad Pro'nun gelişine işaret ediyor.
Her yıl üç ya da dört etkinlik düzenleyen Apple'ın son yeni iPhone lansmanı geçen yılın Eylül ayında gerçekleştirilmişti. Yine geçen sene ekimde düzenlenen bir diğer etkinlik de, ağırlıklı olarak Mac modellerine ayrılmıştı.
Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın 2022'deki ilk etkinliğinin ne zaman düzenleyeceği konusunda henüz kesin bir tarih veremese de, bu yılın bahar etkinliğinin Mart veya Nisan'da gerçekleşeceğine inanıyor. 2021'deki Sprint etkinliğinde M1 çipli iPad Pro, M1 iMac, güncellenmiş 4K Apple TV ve uzun zamandır beklenen AirTag'ler tanıtılmıştı.

iPhone SE 3

Apple'ın bir sonraki etkinliğinde beklenen en önemli duyuru, üçüncü nesil iPhone SE'nin lansmanı olacak. iPhone SE 2, 2020'de duyurulmuştu.
Çeşitli raporlar, Apple'ın biri iPhone 8 benzeri tasarıma ve güncellenmiş iç parçalara, diğeri ise biraz daha gelişmiş ve yeni bir tasarıma sahip iki farklı iPhone SE modeli üzerinde çalıştığını iddia etti.
Ancak 2022 iPhone modelinde LCD ekran, 5G desteği ve FaceID özelliklerinin de olacağı ve bunun büyük olasılıkla beklenen bahar etkinliğinde piyasaya sürülecek model olduğu söyleniyor.
iPhone SE, uygun fiyatı sayesinde Hindistan gibi pazarlarda önemli bir popülerlik kazandı. Apple, iPhone SE gibi cihazları canlı tutmak için bu formüle bağlı kalmaya devam edecek.

iPad Air 5

Öte yandan, Apple'ın yaklaşan Bahar etkinliğinde iPad Air'i de piyasaya sürmesinin ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor. Yer alması beklenen A15 Bionic işlemcinin, bir sonraki iPad Air'i performans açısından iPad mini 6 kadar güçlü bir hale getireceği belirtilirken, modele ayrıca 5G'nin de entegre edildiği konuşuluyor.

iPad Pro

Geçen yılki M1 çipli iPad Pro son derece güçlüydü, ancak geliştiriciler 'profesyonel' uygulamalar geliştirerek masaüstü sınıfı performanstan yararlanamadı. Bu yıl ise öne çıkan soru, yeni iPad Pro'nun M1 Pro işlemci tarafından mı yoksa duyurulmamış M2 yongasıyla mı güçlendirileceği oldu. Bir Bloomberg raporuna göre bir sonraki iPad Pro, yeni bir tasarıma ve kablosuz şarj desteğine sahip olabilir.

Mac mini

Apple, bu fırsatı Mac mini dahil olmak üzere Mac bilgisayarlarını yenilemek için kullanabilir. 2022'de Apple, Mac mini'yi M1 işlemciyle güncellemişti. Konuyu yakından takip eden araştırmacılar, 'Apple, M1 Pro ve M1 Max işlemcilerini ortaya çıkardığına göre, daha hızlı bir Mac mini'nin piyasaya sürülmesini' bekliyor.
iPhone üreticisinin bir süredir yeni bir tasarıma sahip güçlü bir Mac mini üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yeni Mac mini, muhtemelen M1 iMac'te piyasaya sürülen yeni bir güç kablosuna ve üstte pleksiglas benzeri bir dokuya sahip olacak.
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