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https://tr.sputniknews.com/20220121/isidden-irak-ordusuna-saldiri-11-asker-olduruldu-1052970453.html
IŞİD'den Irak ordusuna saldırı: 11 asker öldürüldü
IŞİD'den Irak ordusuna saldırı: 11 asker öldürüldü
IŞİD tarafından Irak'ta düzenlenen saldırıda, 11 Irak askeri öldü. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T11:13+0300
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Diyala Operasyonlar Komutanlığın'ndan üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre, IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti. Saldırının gece saatlerinde düzenlendiğini belirten yetkili, "Askeri üssü hedef alan IŞİD tarafından 11 asker öldürüldü" ifadelerini kullandı.Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde gerçekleştirilen saldırı sonrasında, bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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irak, işid, saldırı

IŞİD'den Irak ordusuna saldırı: 11 asker öldürüldü

11:13 21.01.2022 (güncellendi: 11:14 21.01.2022)
© REUTERSIŞİD
IŞİD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS
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IŞİD tarafından Irak'ta düzenlenen saldırıda, 11 Irak askeri öldü.
Diyala Operasyonlar Komutanlığın'ndan üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre, IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti.
Saldırının gece saatlerinde düzenlendiğini belirten yetkili, "Askeri üssü hedef alan IŞİD tarafından 11 asker öldürüldü" ifadelerini kullandı.
Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde gerçekleştirilen saldırı sonrasında, bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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