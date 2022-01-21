https://tr.sputniknews.com/20220121/israilde-arac-bomba-gibi-patladi-1-yarali-1052960079.html

İsrail'de araç bomba gibi patladı: 1 yaralı

İsrail'de araç bomba gibi patladı: 1 yaralı

İsrail’de sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araçta patlama meydana geldi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

israil

araç

bomba

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İsrail’in Rişon LeTsiyon kenti yakınlarındaki Nes Ziona’da içinde sürücüsünün de bulunduğu bir araç bomba gibi patladı. İHA'nın haberine göre olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan patlamanın ardından, 57 yaşındaki sürücünün araçtan topallayarak indiği görüldü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen hafif yaralı sürücü daha sonra Kaplan Sağlık Merkezi'ne sevk edildi.Patlamanın neden meydana geldiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

türkiye

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israil, araç, bomba