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İsrail'de araç bomba gibi patladı: 1 yaralı
İsrail'de araç bomba gibi patladı: 1 yaralı
İsrail’de sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araçta patlama meydana geldi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T00:10+0300
2022-01-21T00:10+0300
türkiye
israil
araç
bomba
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İsrail’in Rişon LeTsiyon kenti yakınlarındaki Nes Ziona’da içinde sürücüsünün de bulunduğu bir araç bomba gibi patladı. İHA'nın haberine göre olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan patlamanın ardından, 57 yaşındaki sürücünün araçtan topallayarak indiği görüldü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen hafif yaralı sürücü daha sonra Kaplan Sağlık Merkezi'ne sevk edildi.Patlamanın neden meydana geldiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.
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israil, araç, bomba

İsrail'de araç bomba gibi patladı: 1 yaralı

00:10 21.01.2022
© İHAİsrail’de sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araçta patlama meydana geldi.
İsrail’de sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araçta patlama meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
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İsrail’de sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araçta patlama meydana geldi.
İsrail’in Rişon LeTsiyon kenti yakınlarındaki Nes Ziona’da içinde sürücüsünün de bulunduğu bir araç bomba gibi patladı.
İHA'nın haberine göre olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan patlamanın ardından, 57 yaşındaki sürücünün araçtan topallayarak indiği görüldü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen hafif yaralı sürücü daha sonra Kaplan Sağlık Merkezi'ne sevk edildi.
Patlamanın neden meydana geldiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.
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