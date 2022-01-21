https://tr.sputniknews.com/20220121/istanbula-izlanda-soguklari-geliyor-1052963218.html

İstanbul'a İzlanda soğukları geliyor

İstanbul'a İzlanda soğukları geliyor

İBB Ulaşım Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugünden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiğini duyurdu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ibb

kar

soğuk

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İstanbul'un bugünden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık akşamdan itibaren hissedilir derecede düşecek, eksi dereceler görülecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Sistem hafta ortasına kadar etkiliCumartesi ve pazar da etkili olması beklenen kar yağışı, gelecek hafta ortasına kadar devam edecek. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçen günlerdeki hafif kar yağışlarının aksine hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerde yüzeyi örtecek şekilde; Boğaz çevresi TEM Otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in kuzeyinde ve yüksek noktalarda 15 ila 50 santim arasında kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

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ibb, kar, soğuk