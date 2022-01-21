Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/istanbula-izlanda-soguklari-geliyor-1052963218.html
İstanbul'a İzlanda soğukları geliyor
İstanbul'a İzlanda soğukları geliyor
İBB Ulaşım Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugünden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiğini duyurdu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T02:29+0300
2022-01-21T02:29+0300
türkiye
ibb
kar
soğuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043838635_0:23:1025:599_1920x0_80_0_0_9205456909636e8fe8cb80fb1cdfb2fe.jpg
İstanbul'un bugünden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık akşamdan itibaren hissedilir derecede düşecek, eksi dereceler görülecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Sistem hafta ortasına kadar etkiliCumartesi ve pazar da etkili olması beklenen kar yağışı, gelecek hafta ortasına kadar devam edecek. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçen günlerdeki hafif kar yağışlarının aksine hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerde yüzeyi örtecek şekilde; Boğaz çevresi TEM Otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in kuzeyinde ve yüksek noktalarda 15 ila 50 santim arasında kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043838635_98:0:925:620_1920x0_80_0_0_77bca888292840be88fc656ca068247e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, kar, soğuk

İstanbul'a İzlanda soğukları geliyor

02:29 21.01.2022
© DHAİstanbul - baraj - kar
İstanbul - baraj - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
Abone ol
İBB Ulaşım Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugünden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiğini duyurdu.
İstanbul'un bugünden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık akşamdan itibaren hissedilir derecede düşecek, eksi dereceler görülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Sistem hafta ortasına kadar etkili

Cumartesi ve pazar da etkili olması beklenen kar yağışı, gelecek hafta ortasına kadar devam edecek. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçen günlerdeki hafif kar yağışlarının aksine hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerde yüzeyi örtecek şekilde; Boğaz çevresi TEM Otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in kuzeyinde ve yüksek noktalarda 15 ila 50 santim arasında kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce