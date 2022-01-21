https://tr.sputniknews.com/20220121/izlanda-kisi-oncesinde-lastikte-ms-yazisi-uyarisi-1052983401.html

İzlanda kışı öncesinde lastikte ‘M+S’ yazısı uyarısı

İzlanda kışı öncesinde lastikte ‘M+S’ yazısı uyarısı

İstanbul'da bu akşamdan itibaren etkili olması beklenilen kar yağışı öncesi uzmanlardan kış lastiği uyarısı geldi. Uyarıda lastik üzerinde M+S yazısı bulunmalı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T15:09+0300

2022-01-21T15:09+0300

2022-01-21T15:09+0300

yaşam

kış lastiği

türkiye

kar

lastik

m+s

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu akşamdan itibaren soğuk ve kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu.Uyarının ardından ileri sürüş uzmanları da kış lastiğinin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, kazaların önüne geçmesinin yanı sıra yolda kalan sürücülerin oluşturacağı trafiğin önüne kış lastiği ile geçilebileceğini belirtiyor. Kar uyarısının ardından kış lastiği taktıranların sayısı da arttı.Kış lastiği kullanımının özellikle ticari araçlarda 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geldiğini hatırlatan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Kanunen ticari araçlar 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kışlık lastiği takmak zorundalar. Dolayısıyla bu mevsim şartlarını yaşayan diğer sürücülerin mutlaka kışlık lastiklerini taktırmaları gerekiyor. Aksi takdirde iklim şartları 7 derecenin altındaysa bu durumda trafiğe çıkmayacaklar. Mevsimsel şartlardan kaynaklanan kazalarda, trafik sıkışıklıkları ve zorlukları oluşturan kış şartlarına hazırlanmamış sürücülerdir" dedi.'Kış lastiği taktırmayanlar araçlarını kullanmasın'Çetin Büyükçınar, kış lastiğinin en önemli özelliğinin hamur yapısı olduğu için frenlemelerde ve yol tutuşlarında olumlu sonuçları olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle kış lastiği taktırma imkanı olmayanlar araçlarını lütfen kullanmasınlar" diye konuştu.Kış lastiğinden kaynaklı meydana gelen kazaların Anadolu'da daha fazla meydana geldiğini dile getiren Büyükçınar, "Genelde metropollere baktığımız zaman sürücülerin kurallara daha fazla uyduğunu görüyoruz ancak Anadolu'da sürücüler bu şartları trafik olmadığını düşünerek daha hafife alıyor gibi geliyor. Yolda kalmamaları ve başka kazalara sebep olmamaları için mutlaka kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor. Diğer yandan kış lastiğim var diye de araba hemen olduğu yerde durmuyor. O bakımdan bu tip hava şartlarında takip mesafemizi arttıracağız" diye konuştu.'Kazaların yüzde 92'si insan hatası kaynaklı'Kazaların genel sebebine bakıldığında yüzde 92'sinin insan kaynaklı olarak görüldüğünü aktaran Büyükçınar, "Geri kalan yüzde 8'i ise mekanik ve araç bakımsızlığı gibi nedenlerden oluyor. İnsan kaynaklı dediğimiz zaman aracınızın bakımsızlığı da insan kaynaklı değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.'Üzerinde M+S yazısı olmalı'Büyükçınar, kış lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı:25 yıldır oto lastikçi dükkanı işleten Arslan Dinç, "Hava 7 derecenin altına düştükten sonra yaz lastikleri iş görmez. Don ve buz olaylarından sonra lastiğin üst derinliği 3 milimetrenin altına düştükten sonra işe yaramaz" dedi.

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kış lastiği, türkiye, kar, lastik, m+s