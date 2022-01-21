https://tr.sputniknews.com/20220121/jandarmadan-175-bin-tl-degerinde-kacak-makaron-tasiyan-araca-operasyon-1052999830.html

Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon

Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T22:48+0300

2022-01-21T22:48+0300

2022-01-21T22:48+0300

türkiye

kocaeli

operasyon

jandarma

makaron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052999803_0:133:1200:808_1920x0_80_0_0_c4824e2c00a82f21caa7b6ce706fddd9.jpg

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalarda, panelvan tipi bir aracın İstanbul’dan Kocaeli’ye yüklü miktarda sigara ve makaron getireceğini tespit etti.Takibe alınan araç Kocaeli’de durduruldu. Arama neticesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi.Olaya ilişkin gözaltına alınan A.O. adlı şüphelinin sorgusu Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220119/manisada-360-litre-el-yapimi-sarap-ele-gecirildi-1052912740.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, operasyon, jandarma, makaron