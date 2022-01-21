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Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon
Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:48+0300
2022-01-21T22:48+0300
türkiye
kocaeli
operasyon
jandarma
makaron
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Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalarda, panelvan tipi bir aracın İstanbul’dan Kocaeli’ye yüklü miktarda sigara ve makaron getireceğini tespit etti.Takibe alınan araç Kocaeli’de durduruldu. Arama neticesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi.Olaya ilişkin gözaltına alınan A.O. adlı şüphelinin sorgusu Jandarma Komutanlığında devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220119/manisada-360-litre-el-yapimi-sarap-ele-gecirildi-1052912740.html
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kocaeli, operasyon, jandarma, makaron

Jandarmadan 175 bin TL değerinde kaçak makaron taşıyan araca operasyon

22:48 21.01.2022
© İHA / Cüneyt ÖnelgeKocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA / Cüneyt Önelge
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalarda, panelvan tipi bir aracın İstanbul’dan Kocaeli’ye yüklü miktarda sigara ve makaron getireceğini tespit etti.
Takibe alınan araç Kocaeli’de durduruldu. Arama neticesinde jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan 1 milyon adet makaron ele geçirdi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan A.O. adlı şüphelinin sorgusu Jandarma Komutanlığında devam ediyor.
Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi
19 Ocak, 22:51
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