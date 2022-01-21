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https://tr.sputniknews.com/20220121/kasalari-bosaltip-soda-icti-1052969517.html
Kasaları boşaltıp soda içti
Kasaları boşaltıp soda içti
Karabük'te markete giren hırsız, muhasebe bölümündeki kasa ile yazar kasalardaki paraları aldıktan sonra soda içti. O anlar marketin güvenlik kameralarına... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T10:53+0300
2022-01-21T10:53+0300
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video
hırsız
kasa
görüntü
hırsızlık
market
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Karabük'te havalandırma penceresinden girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, dolaptan soda alarak içti.Önceki gün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete meydana gelen olayda hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi. Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı.Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/hirsiz-televizyonunu-caldi-televizyon-benim-arkadasimdi-calinmasina-cok-uzuldum-1052944451.html
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video, hırsız, kasa, görüntü, hırsızlık, market, camsoda, depo

Kasaları boşaltıp soda içti

10:53 21.01.2022
© DHAKasaları boşaltıp soda içti
Kasaları boşaltıp soda içti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Karabük'te markete giren hırsız, muhasebe bölümündeki kasa ile yazar kasalardaki paraları aldıktan sonra soda içti. O anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Karabük'te havalandırma penceresinden girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, dolaptan soda alarak içti.
Önceki gün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete meydana gelen olayda hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi.
Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı.
Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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