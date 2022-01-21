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https://tr.sputniknews.com/20220121/kasaptan-et-almiyorum-kuzu-kestiriyorum-diyen-destici-bu-islem-anadoluda-kisa-girerken-yapilir-1052966117.html
Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici: Bu işlem Anadolu'da kışa girerken yapılır
Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici: Bu işlem Anadolu'da kışa girerken yapılır
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce yapmış olduğu "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" sözlerine ilişkin, "Benim o sözlerimi eleştirenler kışlık... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T08:28+0300
2022-01-21T08:28+0300
türkiye
mustafa destici
et
kasap
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BBP Genel Başkanı Destici, Habertürk TV'de katıldığı programda daha önce yapmış olduğu "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" sözlerine açıklık getirdi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Destici, "Biz kalabalık bir aileyiz. Ben köylü çocuğuyum, hala çiftçilik yapıyorum. Kendi yediğimiz elmayı, peyniri kendimiz yapıyoruz. Ekmeğimizi, buğdayımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Benim fazla zamanım olmuyor ama boş zamanlarımı orada değerlendiriyorum. Etle ilgili kendi hayatımı anlattım. Anne, baba, 9 kardeş, 7 gelin, 25 torun kalabalık aileyiz. 10 haneye ayrı ayrı yerinden alıyorsunuz, kendiniz üretiyorsunuz. Daha ucuza mal edersiniz. Ben bunu anlatmak istedim. Anadolu bunu bilir. Kışa girerken aileler kışlık etlik keserler ve o kışı çıkarırlar. Yanlış anlayarak yorum yapanlara bir şey demiyorum. Gaylerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse bunu kabul etmem. Bunlar iyi niyetli eleştiriler değil. Doğru bulmuyorum. Biz de tabii siyasetçiler olarak lafın nereye gideceğini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz şöyle sanıyoruz; belki gençlerimiz Anadolu'da kışlık kesimi bilemeyebilir. Bizim kalabalık bir çekirdek aile olduğumuzu bilemeyebilir. Bunu 10 haneye paylaştırdığımızı bilemeyebilir. Demek ki bunu detaylandırarak anlatma konusunda tecrübe edinmiş oldum. Bir anlamda da insanlarımızın önemli kısmı bu geleneği öğrenmiş oldular" dedi. Destici, sosyal medyada sözlerinin yanlış yere çekildiğini belirterek, "Ben kendi ailemizden örnek verdim. 10 aileye ayrı ayrı et almaya kalksanız devasa bir rakamla karşılaşırsınız. Anadolu'yu geziyorum. Narenciye bahçesine girdik. Şimdi oradan 2 TL'ye alırsınız, burada marketten, manavdan 10 TL'ye alırsınız. Ben alışverişi de seven insanım. Hem piyasayı tanıyayım, hem fiyatlar nedir? Mutlaka fiyat araştırması yaparım. Şu anda aynı markanın aynı ürünü A marketinde 10 lira ise B marketinde 12-13 liraya satılabiliyor. Dikkat etmek durumdayız. O bölümün 30 saniyelik bölümünü alınca. Hatta 'kasaptan et alacağına git kuzu kes'e getirdiler. Yanlış anlaşılmalara fırsat verdi bu yapılan" ifadelerini kullandı.
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mustafa destici, et, kasap

Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici: Bu işlem Anadolu'da kışa girerken yapılır

08:28 21.01.2022
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kars'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kars'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce yapmış olduğu "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" sözlerine ilişkin, "Benim o sözlerimi eleştirenler kışlık kesimi bilemeyebilir. Bu işlem Anadolu'da kışa girerken yapılır" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Habertürk TV'de katıldığı programda daha önce yapmış olduğu "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" sözlerine açıklık getirdi.
Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Destici, "Biz kalabalık bir aileyiz. Ben köylü çocuğuyum, hala çiftçilik yapıyorum. Kendi yediğimiz elmayı, peyniri kendimiz yapıyoruz. Ekmeğimizi, buğdayımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Benim fazla zamanım olmuyor ama boş zamanlarımı orada değerlendiriyorum. Etle ilgili kendi hayatımı anlattım. Anne, baba, 9 kardeş, 7 gelin, 25 torun kalabalık aileyiz. 10 haneye ayrı ayrı yerinden alıyorsunuz, kendiniz üretiyorsunuz. Daha ucuza mal edersiniz. Ben bunu anlatmak istedim. Anadolu bunu bilir. Kışa girerken aileler kışlık etlik keserler ve o kışı çıkarırlar. Yanlış anlayarak yorum yapanlara bir şey demiyorum. Gaylerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse bunu kabul etmem. Bunlar iyi niyetli eleştiriler değil. Doğru bulmuyorum. Biz de tabii siyasetçiler olarak lafın nereye gideceğini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz şöyle sanıyoruz; belki gençlerimiz Anadolu'da kışlık kesimi bilemeyebilir. Bizim kalabalık bir çekirdek aile olduğumuzu bilemeyebilir. Bunu 10 haneye paylaştırdığımızı bilemeyebilir. Demek ki bunu detaylandırarak anlatma konusunda tecrübe edinmiş oldum. Bir anlamda da insanlarımızın önemli kısmı bu geleneği öğrenmiş oldular" dedi.
Destici, sosyal medyada sözlerinin yanlış yere çekildiğini belirterek, "Ben kendi ailemizden örnek verdim. 10 aileye ayrı ayrı et almaya kalksanız devasa bir rakamla karşılaşırsınız. Anadolu'yu geziyorum. Narenciye bahçesine girdik. Şimdi oradan 2 TL'ye alırsınız, burada marketten, manavdan 10 TL'ye alırsınız. Ben alışverişi de seven insanım. Hem piyasayı tanıyayım, hem fiyatlar nedir? Mutlaka fiyat araştırması yaparım. Şu anda aynı markanın aynı ürünü A marketinde 10 lira ise B marketinde 12-13 liraya satılabiliyor. Dikkat etmek durumdayız. O bölümün 30 saniyelik bölümünü alınca. Hatta 'kasaptan et alacağına git kuzu kes'e getirdiler. Yanlış anlaşılmalara fırsat verdi bu yapılan" ifadelerini kullandı.
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