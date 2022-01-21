https://tr.sputniknews.com/20220121/kendi-gayri-safi-yurtici-hasilasina-oranla-savunmaya-en-cok-harcama-yapan-5-nato-ulkesi-1052994261.html

Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla savunmaya en çok harcama yapan 5 NATO ülkesi

Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla savunmaya en çok harcama yapan 5 NATO ülkesi

NATO'nun 2022 askeri bütçesinin 1 milyar 560 milyon avro olacağı duyuruldu. İttifakın askeri bütçesi, NATO karargahlarının, dünya çapındaki programların... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T19:24+0300

2022-01-21T19:24+0300

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Üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olması öngörülüyor. Ancak bu oran her zaman ülkelerin büyüklüğü ve ordularının gücüne bağlı değil.Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla ‘savunmaya’ en çok harcamayı yapan 5 NATO üyesi ülke, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

ingiltere

yunanistan

hırvatistan

estonya

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infografik, abd, ingiltere, nato, yunanistan, hırvatistan, estonya, инфографика