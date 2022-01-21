Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla savunmaya en çok harcama yapan 5 NATO ülkesi

Üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olması öngörülüyor. Ancak bu oran her zaman ülkelerin büyüklüğü ve ordularının gücüne bağlı değil.Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla ‘savunmaya’ en çok harcamayı yapan 5 NATO üyesi ülke, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
NATO'nun 2022 askeri bütçesinin 1 milyar 560 milyon avro olacağı duyuruldu. İttifakın askeri bütçesi, NATO karargahlarının, dünya çapındaki programların, misyonların ve operasyonların işletme maliyetlerini kapsıyor. Üye ülkeler bu bütçelere gayrisafi milli hasılalarına dayalı maliyet paylaşımı formülüne göre katkıda bulunuyor.
Üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olması öngörülüyor. Ancak bu oran her zaman ülkelerin büyüklüğü ve ordularının gücüne bağlı değil.
Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla ‘savunmaya’ en çok harcamayı yapan 5 NATO üyesi ülke, Sputnik'in hazırladığı infografikte.