Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220121/kendi-gayri-safi-yurtici-hasilasina-oranla-savunmaya-en-cok-harcama-yapan-5-nato-ulkesi-1052994261.html
Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla savunmaya en çok harcama yapan 5 NATO ülkesi
Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla savunmaya en çok harcama yapan 5 NATO ülkesi
NATO'nun 2022 askeri bütçesinin 1 milyar 560 milyon avro olacağı duyuruldu. İttifakın askeri bütçesi, NATO karargahlarının, dünya çapındaki programların... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:24+0300
2022-01-21T22:11+0300
multimedya
infografik
abd
ingiltere
nato
yunanistan
hırvatistan
estonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052993481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a242892284bca0a4f2e6d01689137051.png
Üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olması öngörülüyor. Ancak bu oran her zaman ülkelerin büyüklüğü ve ordularının gücüne bağlı değil.Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla ‘savunmaya’ en çok harcamayı yapan 5 NATO üyesi ülke, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
ingiltere
yunanistan
hırvatistan
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052993481_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5132def7e25eebd420df20a42288d2f4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, abd, ingiltere, nato, yunanistan, hırvatistan, estonya, инфографика

Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla savunmaya en çok harcama yapan 5 NATO ülkesi

19:24 21.01.2022 (güncellendi: 22:11 21.01.2022)
Abone ol
NATO'nun 2022 askeri bütçesinin 1 milyar 560 milyon avro olacağı duyuruldu. İttifakın askeri bütçesi, NATO karargahlarının, dünya çapındaki programların, misyonların ve operasyonların işletme maliyetlerini kapsıyor. Üye ülkeler bu bütçelere gayrisafi milli hasılalarına dayalı maliyet paylaşımı formülüne göre katkıda bulunuyor.
Üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olması öngörülüyor. Ancak bu oran her zaman ülkelerin büyüklüğü ve ordularının gücüne bağlı değil.
Kendi gayri safi yurtiçi hasılasına oranla ‘savunmaya’ en çok harcamayı yapan 5 NATO üyesi ülke, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce