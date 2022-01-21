https://tr.sputniknews.com/20220121/koltuk-dosemecisi-ile-nakliyeci-arasinda-kavga-testereyi-korkutma-amacli-cikardim--1052982864.html

Koltuk döşemecisi ile nakliyeci arasında kavga: 'Testereyi korkutma amaçlı çıkardım'

Koltuk döşemecisi ile nakliyeci arasında kavga: 'Testereyi korkutma amaçlı çıkardım'

Antalya’nın Manavgat ilçesinde koltuk döşemecisi ile nakliyeci arasında koltuk taşıma ücreti yüzünden başlayan tartışma, testereli sopalı kavgaya dönüştü... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T14:52+0300

2022-01-21T14:52+0300

2022-01-21T15:18+0300

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Antalya'da koltuk döşeme atölyesi bulunan Ömer İnalgaç ile nakliyecilik ve hamallık yapan Fatih Özdemir arasında koltuk taşıma ücreti konusunda anlaşmazlık yaşandı.Sosyal medya üzerinden yazışan İnalgaç ve Özdemir, işyerinin önünde kavgaya tutuşurken İnalgaç'ın işyerinden sünger kesmek için kullandığı döner bıçağını andıran testereyle Fatih Özdemir'in üzerine yürümesi üzerine Fatih Özdemir'de kamyonetinden aldığı sopayla İnalgaç'ın üzerine yürüdü.Çevredeki vatandaşlar araya girerek olayın daha da büyümesini engelledi. Taraflar olayın ardından polis karakoluna giderek birbirlerinden şikayetçi oldular. 'İşyerime baskına geldiler'İş yerine baskına geldiklerini belirten Ömer İnalgaç, Fatih Özdemir ile bir müşterisinin tamirat yaptırmak istediği 2 koltuk ve 4 sandalye için 100 TL'ye anlaştıklarını Fatih'in koltukları getirip indirdikten sonra 150 TL istediğini, aralarında küçük bir tartışma yaşandığını söyledi. İnalgaç, “Fatih gittikten kısa bir süre sonra yanında bir kişiyle iş yerime baskına geldi. Aramızda tartışma yaşandı. 'Ben bu koltukları buradan geri götüreceğim' dedi. Ben götüremeyeceğini söyledim. Bu sırada kendisi arabasına yönelince ben de elimdeki sünger kesme testeresini korkutmak amacıyla çıkardım. Yanımda karım ve çocuklarım vardı. Sadece korkutmak amaçlı olarak gösterdim. Sonra komşular gelip elimden bunu aldılar. Ben dükkanıma geçtim. Arabasından orak alıp bana orak çıkarttı. Orağı çıkarınca bende buradan yine üzerine yöneldim. Yaşanan kargaşada eşimi itekleyip vurmaya kalktı. Bende yine elimde testere ile çıkınca onu alıp arabaya koydular ve çekip gittiler. Kendisinden şikayetçi olduk” dedi.'Baskına gitmedim kendisi çağırdı'Olayın taraflarından Fatih Özdemir, Manavgat'ta nakliyecilik ve hamallık yaptığını belirterek “Ömer 2 gün önce beni arayarak nakliyesi olduğunu söyledi ve 150 TL karşılığında anlaştık. 2. Kattan 6 sandalye 2 koltuk takımı indirdim. İşyerine götürdüğümde para olmadığını sonra almamı istedi. İşyerinden ayrıldıktan 5 dakika sonra bana mesaj attı gelip paramı almamı yazdı. İşyerine vardığımda bana döner bıçağı ile saldırmaya başladı. Olay bundan ibarettir. İddia edilenlerin aslı astarı yoktur. Ben kimsenin dükkanını basmadım. Yazışmalar hala duruyor. Yazışmalar duruyor. Yazışmada küfür de mevcut. Dükkan basmaya gittiğimiz iddia ettiği yanımdaki kişi dayımın oğludur. Gelmemi yazdığı zaman yanımdaydı birlikte gittik. Parayı vermemek için her türlü çirkefliği yaptı. Kendisi satır çekince bende arabamda bulunan sopayı alıp üzerine yürüdüm. Olay bundan ibarettir” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220121/husumetli-oldugu-akrabasini-trafikte-gordu-basindan-vurdu-1052969388.html

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türkiye, antalya, testere, tartışma, kavga