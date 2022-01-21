https://tr.sputniknews.com/20220121/koronavirus-nedeniyle-turunu-ertelemek-zorunda-kalan-adele-haberi-hayranlarina-gozyaslariyla-verdi-1052977257.html

Koronavirüs nedeniyle turunu ertelemek zorunda kalan Adele, haberi hayranlarına gözyaşlarıyla verdi

Koronavirüs nedeniyle turunu ertelemek zorunda kalan Adele, haberi hayranlarına gözyaşlarıyla verdi

Ekibinden çok sayıda kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle turunu ertelemek zorunda kalan ünlü şarkıcı Adele, hayranlarına yaptığı duyuruda gözyaşlarını... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T13:16+0300

2022-01-21T13:16+0300

2022-01-21T13:26+0300

yaşam

iptal

adele

konser

tur

koronavirüs

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Ünlü şarkıcı Adele, sosyal medya üzerinden yayınladığı duyuruda Cuma günü Las Vegas'taki Caesar's Palace'ta başlaması planlanan turunun tarihlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını duyurdu.Las Vegas'taki konseri için henüz hazır olmadıklarını belirten Adele, "Çok üzgünüm ancak şov henüz hazır değil. Her şeyi zamanında hazırlayabilmek ve sizin için her şeyin yeterince güzel olabilmesi için elimizden geleni yaptık ancak koronavirüs ve teslimat gecikmeleri nedeniyle tamamen mahvolmuş durumdayız" dedi.Ekibinden çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı, gözyaşlarıyla yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:31 yaşındaki sanatçının Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma hayranlarından çok sayıda yorum geldi. Yorumlarda hayranları, Adele'e dürüstlüğü sebebiyle teşekkür ederek, destek mesajları verdi.Yorumlarda, "Adele, ağlama! Hazır olduğunda biz orada olacağız. Sen kendin ve hayranların için en iyisinin ne olduğunu biliyorsun", "Hayat böyle bir şey. Zor zamanlar da elbette olacak. Üzülme", "Hassasiyetin ve dürüstlüğüne hayranım. İyi ol, sağlıklı kal, ve ihtiyacın olan zamanı kendine ayır" gibi ifadelere yer verildi.

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iptal, adele, konser, tur, koronavirüs