https://tr.sputniknews.com/20220121/koronavirus-nedeniyle-turunu-ertelemek-zorunda-kalan-adele-haberi-hayranlarina-gozyaslariyla-verdi-1052977257.html
Koronavirüs nedeniyle turunu ertelemek zorunda kalan Adele, haberi hayranlarına gözyaşlarıyla verdi
Koronavirüs nedeniyle turunu ertelemek zorunda kalan Adele, haberi hayranlarına gözyaşlarıyla verdi
Ekibinden çok sayıda kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle turunu ertelemek zorunda kalan ünlü şarkıcı Adele, hayranlarına yaptığı duyuruda gözyaşlarını... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:16+0300
2022-01-21T13:16+0300
2022-01-21T13:26+0300
yaşam
iptal
adele
konser
tur
koronavirüs
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Ünlü şarkıcı Adele, sosyal medya üzerinden yayınladığı duyuruda Cuma günü Las Vegas'taki Caesar's Palace'ta başlaması planlanan turunun tarihlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını duyurdu.Las Vegas'taki konseri için henüz hazır olmadıklarını belirten Adele, "Çok üzgünüm ancak şov henüz hazır değil. Her şeyi zamanında hazırlayabilmek ve sizin için her şeyin yeterince güzel olabilmesi için elimizden geleni yaptık ancak koronavirüs ve teslimat gecikmeleri nedeniyle tamamen mahvolmuş durumdayız" dedi.Ekibinden çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı, gözyaşlarıyla yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:31 yaşındaki sanatçının Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma hayranlarından çok sayıda yorum geldi. Yorumlarda hayranları, Adele'e dürüstlüğü sebebiyle teşekkür ederek, destek mesajları verdi.Yorumlarda, "Adele, ağlama! Hazır olduğunda biz orada olacağız. Sen kendin ve hayranların için en iyisinin ne olduğunu biliyorsun", "Hayat böyle bir şey. Zor zamanlar da elbette olacak. Üzülme", "Hassasiyetin ve dürüstlüğüne hayranım. İyi ol, sağlıklı kal, ve ihtiyacın olan zamanı kendine ayır" gibi ifadelere yer verildi.
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iptal, adele, konser, tur, koronavirüs
Koronavirüs nedeniyle turunu ertelemek zorunda kalan Adele, haberi hayranlarına gözyaşlarıyla verdi
13:16 21.01.2022 (güncellendi: 13:26 21.01.2022)
Ekibinden çok sayıda kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle turunu ertelemek zorunda kalan ünlü şarkıcı Adele, hayranlarına yaptığı duyuruda gözyaşlarını tutamadı.
Ünlü şarkıcı Adele, sosyal medya üzerinden yayınladığı duyuruda Cuma günü Las Vegas'taki Caesar's Palace'ta başlaması planlanan turunun tarihlerini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını duyurdu.
Las Vegas'taki konseri için henüz hazır olmadıklarını belirten Adele, "Çok üzgünüm ancak şov henüz hazır değil. Her şeyi zamanında hazırlayabilmek ve sizin için her şeyin yeterince güzel olabilmesi için elimizden geleni yaptık ancak koronavirüs ve teslimat gecikmeleri nedeniyle tamamen mahvolmuş durumdayız" dedi.
Ekibinden çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı, gözyaşlarıyla yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
"Ekibimin yarısı koronavirüse yakalandı, halen hastalar. Bu yüzden şovu tamamlamak ve sahip olduğumu size verebilmek imkansız hale geldi. İçim sızlıyor. Son dakikada bunu açıkladığım için üzgünüm. Bunu çözebilmek için 30 saattir ayaktayız ve malesef zamanımız tükendi. Çok üzgünüm ve çok utanıyorum. Yine konser nedeniyle seyahat eden herkes için çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm. Bunun üzerinde çalışıyor ve tarihleri yeniden belirlemeye çalışıyoruz. Gösteriyi bitirip sizin için olması gereken yere getireceğim. Tüm tarihler yeniden düzenlenecek ve yakında daha fazla bilgi paylaşacağız."
31 yaşındaki sanatçının Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma hayranlarından çok sayıda yorum geldi. Yorumlarda hayranları, Adele'e dürüstlüğü sebebiyle teşekkür ederek, destek mesajları verdi.
Yorumlarda, "Adele, ağlama! Hazır olduğunda biz orada olacağız. Sen kendin ve hayranların için en iyisinin ne olduğunu biliyorsun", "Hayat böyle bir şey. Zor zamanlar da elbette olacak. Üzülme", "Hassasiyetin ve dürüstlüğüne hayranım. İyi ol, sağlıklı kal, ve ihtiyacın olan zamanı kendine ayır" gibi ifadelere yer verildi.