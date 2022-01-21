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Kremlin: Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Donbass'tan temsilcileri de davet etmesi önemli
Kremlin: Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Donbass'tan temsilcileri de davet etmesi önemli
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna'yı Türkiye'de müzakereler yapmaya davet eden Ankara'nın Donbass'taki temsilcileri de diyalog masasına çağırmasının... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:01+0300
2022-01-21T13:15+0300
kremlin
dmitriy peskov
rusya
donbass
ukrayna
türkiye
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Günlük basın toplantısında Türkiye'nin önerisi hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda, Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz" dedi.Türkiye'nin teklifinin resmi kanallar üzerinde henüz uzmanlar düzeyinde ele alınmadığını kaydeden Peskov, "Uzmanlar düzeyinde henüz esaslı bir görüşme olmadı. Genelde Ankara'dan gelen açıklamaları duyuyoruz. Ukrayna'daki durumu düzeltmeye yönelik her türlü çabanın ancak memnuniyetle karşılanabileceğini bir kez daha tekrarlamak isterim" ifadelerini kullandı.
rusya
donbass
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, donbass, ukrayna, türkiye

Kremlin: Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Donbass'tan temsilcileri de davet etmesi önemli

13:01 21.01.2022 (güncellendi: 13:15 21.01.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKremlin- Dmitriy Peskov
Kremlin- Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Ukrayna'yı Türkiye'de müzakereler yapmaya davet eden Ankara'nın Donbass'taki temsilcileri de diyalog masasına çağırmasının önemli olduğunu söyledi.
Günlük basın toplantısında Türkiye'nin önerisi hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda, Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz" dedi.
Türkiye'nin teklifinin resmi kanallar üzerinde henüz uzmanlar düzeyinde ele alınmadığını kaydeden Peskov, "Uzmanlar düzeyinde henüz esaslı bir görüşme olmadı. Genelde Ankara'dan gelen açıklamaları duyuyoruz. Ukrayna'daki durumu düzeltmeye yönelik her türlü çabanın ancak memnuniyetle karşılanabileceğini bir kez daha tekrarlamak isterim" ifadelerini kullandı.
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