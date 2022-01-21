https://tr.sputniknews.com/20220121/kutahyada-koyluler-alev-topuna-donen-evi-kartopu-atarak-sondurmeye-calisti-1052999599.html

Kütahya'da köylüler, alev topuna dönen evi kartopu atarak söndürmeye çalıştı

Kütahya'da köylüler, alev topuna dönen evi kartopu atarak söndürmeye çalıştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 2 katlı ahşap ev küle dönerken, yaşlı bir vatandaş yanmaktan son anda kurtarıldı. Köylüler, alev topuna dönen evi kartopu ile... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T22:58+0300

2022-01-21T22:58+0300

2022-01-21T23:45+0300

türkiye

yangın

kütahya

kar topu

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Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kaynak'ın evinde oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Domaniç ve Çukurca itfaiyeleri harekete geçti. Hava şartlarından dolayı bazı itfaiyeler aşırı kar ve buzdan dolayı yolda kalırken olay mahalline ulaşan bir itfaiye de yangını kontrol altında tutmaya çalıştı. Yangın sırasında köylüler yangını kartopuyla söndürmeye çalışırken, evde mahsur kalan 83 yaşındaki Mehmet Kaynak, köylüler tarafından kurtarıldı. Diğer itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla söndürülen yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale

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yangın, kütahya, kar topu