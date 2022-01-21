https://tr.sputniknews.com/20220121/lady-gaga-house-of-guccide-salma-hayekle-seks-sahnemiz-vardi-ancak-kesilerek-filmden-cikarildi-1052989853.html
Lady Gaga: House of Gucci filminde Salma Hayek'le yakınlaştığımız sahne çıkarıldı
Lady Gaga: House of Gucci filminde Salma Hayek'le yakınlaştığımız sahne çıkarıldı
Lady Gaga, 'House of Gucci' filminde kendisinin ve Salma Hayek'in canlandırdığı karakterlere ait bir cinsel ilişki sahnesi olduğunu, ancak bu sahnenin daha... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:59+0300
2022-01-21T16:59+0300
2022-01-21T17:08+0300
dünya
lady gaga
seks
salma hayek
film
gucci
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Lady Gaga, 'House of Gucci' filmiyle ilgili olarak İngiltere'de verdiği bir röportajda, filmin bir kesitinin, karakteri Patrizia Reggiani ve Salma Hayek'in canlandırdığı Giuseppina 'Pina' Auriemma'sı arasındaki cinsel ilişkiyi içerdiğini açıkladı. Patrizia ve Pina, Adam Driver tarafından Ridley Scott'ın filminde oynanan Maurizio Gucci cinayetindeki suç ortaklarıydı. Gaga, Maurizio'nun öldürülmesinden sonra Scott'ı Patrizia ve Pina'nın ilişkisini cinsel bir düzeye taşıması konusunda uyardığını söyledi.'Belki Maurizio öldükten sonra ortam ısınmıştır'Gaga, “Bu filmin görmediğiniz bir yanı var, Pina ile cinsel ilişki yaşadığımız kısım. Yönetmenin kararı, kim bilir. Salma ile sette olduğumu ve 'Belki Maurizio öldükten sonra ortam ısınmıştır?' dediğimi hatırlıyorum. 'Neden bahsediyorsun' der gibiydi" ifadelerini kullandı. Hayek de, Gaga'yla aynı şekilde Pina ve Patrizia'nın filmde 'lezzetli bir ilişki içerisinde olduklarını' ve birkaç an kesildiği için sinemaseverlerin 'tüm sahneleri göremediğini' söyledi. Hayek, Gaga ile sette doğaçlama anlarını ise "Farklı bir sınıftan iki kız, bu büyük dünyaya giderken bir tür patlama yaşıyor" ifadeleriyle nitelendirdi.Ayrıca, Gaga'nın yapım öncesinde ve çekimler sırasında 9 ay boyunca 'karakterde kaldığı ve İtalyan aksanıyla konuştuğu' öğrenildi.Variety'ye yaptığı açıklamada Gaga, çekimler sırasında sette bir psikiyatri hemşiresi olduğunu söyledi:"Bir anlamda buna mecburmuşum gibi hissettim. Benim için daha güvenli olduğunu hissettim. Çünkü ben her zaman Patrizia'ydım. Hep aksanımla konuşurdum. Ve filmle ilgili olmayan şeylerden bahsediyor olsam bile filmdeki hala hayatımı yaşıyordum. Ben sadece onun gibi yaşadım.”
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lady gaga, seks, salma hayek, film, gucci
Lady Gaga: House of Gucci filminde Salma Hayek'le yakınlaştığımız sahne çıkarıldı
16:59 21.01.2022 (güncellendi: 17:08 21.01.2022)
Lady Gaga, 'House of Gucci' filminde kendisinin ve Salma Hayek'in canlandırdığı karakterlere ait bir cinsel ilişki sahnesi olduğunu, ancak bu sahnenin daha sonra kesilerek filmden çıkarıldığını açıkladı.
Lady Gaga, 'House of Gucci' filmiyle ilgili olarak İngiltere'de verdiği bir röportajda, filmin bir kesitinin, karakteri Patrizia Reggiani ve Salma Hayek'in canlandırdığı Giuseppina 'Pina' Auriemma'sı arasındaki cinsel ilişkiyi içerdiğini açıkladı.
Patrizia ve Pina, Adam Driver tarafından Ridley Scott'ın filminde oynanan Maurizio Gucci cinayetindeki suç ortaklarıydı. Gaga, Maurizio'nun öldürülmesinden sonra Scott'ı Patrizia ve Pina'nın ilişkisini cinsel bir düzeye taşıması konusunda uyardığını söyledi.
'Belki Maurizio öldükten sonra ortam ısınmıştır'
Gaga, “Bu filmin görmediğiniz bir yanı var, Pina ile cinsel ilişki yaşadığımız kısım. Yönetmenin kararı, kim bilir. Salma ile sette olduğumu ve 'Belki Maurizio öldükten sonra ortam ısınmıştır?' dediğimi hatırlıyorum. 'Neden bahsediyorsun' der gibiydi" ifadelerini kullandı.
Hayek de, Gaga'yla aynı şekilde Pina ve Patrizia'nın filmde 'lezzetli bir ilişki içerisinde olduklarını' ve birkaç an kesildiği için sinemaseverlerin 'tüm sahneleri göremediğini' söyledi. Hayek, Gaga ile sette doğaçlama anlarını ise "Farklı bir sınıftan iki kız, bu büyük dünyaya giderken bir tür patlama yaşıyor" ifadeleriyle nitelendirdi.
Ayrıca, Gaga'nın yapım öncesinde ve çekimler sırasında 9 ay boyunca 'karakterde kaldığı ve İtalyan aksanıyla konuştuğu' öğrenildi.
Variety'ye yaptığı açıklamada Gaga, çekimler sırasında sette bir psikiyatri hemşiresi olduğunu söyledi:
"Bir anlamda buna mecburmuşum gibi hissettim. Benim için daha güvenli olduğunu hissettim. Çünkü ben her zaman Patrizia'ydım. Hep aksanımla konuşurdum. Ve filmle ilgili olmayan şeylerden bahsediyor olsam bile filmdeki hala hayatımı yaşıyordum. Ben sadece onun gibi yaşadım.”