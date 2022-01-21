Lavrov: Ukrayna’ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya girmeye hazırlandıklarına ilişkin iddiaların aksine Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmayacağını defalarca açıkladığını kaydetti. Lavrov, Batı ülkelerinin, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına’ dair açıklamalarının, Ukrayna hükümetini askeri anlamda cesaretlendirme ve Minsk anlaşmalarının Kiev tarafından yerine getirilmeyişinin üstünü örtme amacı taşıdığına inandıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, iddiaların aksine Ukrayna’ya saldırmayacağını defalarca açıkladıklarını belirtti. Lavrov’un bu açıklaması, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Cenevre’de gerçekleştirdiği görüşmeleri izledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya girmeye hazırlandıklarına ilişkin iddiaların aksine Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmayacağını defalarca açıkladığını kaydetti.
Lavrov, Batı ülkelerinin, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına’ dair açıklamalarının, Ukrayna hükümetini askeri anlamda cesaretlendirme ve Minsk anlaşmalarının Kiev tarafından yerine getirilmeyişinin üstünü örtme amacı taşıdığına inandıklarını belirtti.