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Lavrov: Ukrayna’ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik
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https://tr.sputniknews.com/20220121/lavrov-ukraynaya-saldirmayacagimizi-defalarca-soyledik-1052985743.html
Lavrov: Ukrayna’ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik
Lavrov: Ukrayna’ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, iddiaların aksine Ukrayna’ya saldırmayacağını defalarca açıkladıklarını belirtti. Lavrov’un bu açıklaması... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T15:40+0300
2022-01-21T15:41+0300
dünya
abd
rusya
donbass
ukrayna
sergey lavrov
nato
isviçre
antony blinken
cenevre
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya girmeye hazırlandıklarına ilişkin iddiaların aksine Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmayacağını defalarca açıkladığını kaydetti. Lavrov, Batı ülkelerinin, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına’ dair açıklamalarının, Ukrayna hükümetini askeri anlamda cesaretlendirme ve Minsk anlaşmalarının Kiev tarafından yerine getirilmeyişinin üstünü örtme amacı taşıdığına inandıklarını belirtti.
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abd, rusya, donbass, ukrayna, sergey lavrov, nato, isviçre, antony blinken, cenevre

Lavrov: Ukrayna’ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik

15:40 21.01.2022 (güncellendi: 15:41 21.01.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, iddiaların aksine Ukrayna’ya saldırmayacağını defalarca açıkladıklarını belirtti. Lavrov’un bu açıklaması, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Cenevre’de gerçekleştirdiği görüşmeleri izledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya girmeye hazırlandıklarına ilişkin iddiaların aksine Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmayacağını defalarca açıkladığını kaydetti.
Lavrov, Batı ülkelerinin, ‘Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına’ dair açıklamalarının, Ukrayna hükümetini askeri anlamda cesaretlendirme ve Minsk anlaşmalarının Kiev tarafından yerine getirilmeyişinin üstünü örtme amacı taşıdığına inandıklarını belirtti.
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