https://tr.sputniknews.com/20220121/lavrovdan-blinkene-guvenlik-garantisi-tekliflerimize-ayni-somutlukta-yanitlar-bekliyoruz--1052981435.html
Lavrov’dan Blinken’e: Güvenlik garantisi tekliflerimize, aynı somutlukta yanıtlar bekliyoruz
Lavrov’dan Blinken’e: Güvenlik garantisi tekliflerimize, aynı somutlukta yanıtlar bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Cenevre’de gerçekleştirdiği görüşmesinin, Moskova’nın güvenlik garantisi tekliflerine karşı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu görüşmeden beklentilerine ilişkin, “Cenevre’deki bu görüşmenin yararlı olacağını düşündük, zira tekliflerimizin hepsine somut yanıtlar hazırlamanız ve varlarsa kendi karşı tekliflerinizi sunmanız konusunda size yardımcı olacağını umuyoruz” dedi. Lavrov ayrıca, Washington gibi Moskova’nın da Cenevre’deki bu görüşmeden elle tutulur sonuçlar çıkmasını beklemediğini belirtti: “Avrupa turunuz sırasında bu görüşmeden büyük bir gelişme beklemediğinizi söylemiştiniz. Biz de bu görüşmede büyük bir ilerleme kaydedilmesini beklemiyoruz, tekliflerimize cevap gelmesini bekliyoruz.” Rusya Dışişleri Bakanı, “Tekliflerimiz son derece somut ve biz de bunun karşılığında aynı somutlukta yanıtlar beklemekteyiz” diye ekledi. Lavrov ile Blinken’in Cenevre’deki görüşmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin ciddi anlamda arttığı bir döneme denk geliyor. Batı ülkeleri son dönemde Ukrayna hükümetine askeri desteğini arttırdı. Rusya bu eylemler karşısında güvenliğini sağlamak adına başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinden kendi yazılı garantiler istiyor. Güvenlik garantisi teklifleri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, ittifakın 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi ve Ukrayna’nın NATO üyesi yapılmayacağına dair taahhüt verilmesi gibi şartlar içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220120/blinken-lavrov-ile-gorusmemiz-ukrayna-etrafindaki-gerilimi-dusurecek-1052956967.html
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Lavrov’dan Blinken’e: Güvenlik garantisi tekliflerimize, aynı somutlukta yanıtlar bekliyoruz
14:26 21.01.2022 (güncellendi: 14:28 21.01.2022)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Cenevre’de gerçekleştirdiği görüşmesinin, Moskova’nın güvenlik garantisi tekliflerine karşı hazırlayacağı yanıtlar konusunda Washington’a yardımcı olacağını umduğunu kaydetti.
İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu görüşmeden beklentilerine ilişkin, “Cenevre’deki bu görüşmenin yararlı olacağını düşündük, zira tekliflerimizin hepsine somut yanıtlar hazırlamanız ve varlarsa kendi karşı tekliflerinizi sunmanız konusunda size yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.
Lavrov ayrıca, Washington gibi Moskova’nın da Cenevre’deki bu görüşmeden elle tutulur sonuçlar çıkmasını beklemediğini belirtti: “Avrupa turunuz sırasında bu görüşmeden büyük bir gelişme beklemediğinizi söylemiştiniz. Biz de bu görüşmede büyük bir ilerleme kaydedilmesini beklemiyoruz, tekliflerimize cevap gelmesini bekliyoruz.”
Rusya Dışişleri Bakanı, “Tekliflerimiz son derece somut ve biz de bunun karşılığında aynı somutlukta yanıtlar beklemekteyiz” diye ekledi.
Lavrov ile Blinken’in Cenevre’deki görüşmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin ciddi anlamda arttığı bir döneme denk geliyor. Batı ülkeleri son dönemde Ukrayna hükümetine askeri desteğini arttırdı. Rusya bu eylemler karşısında güvenliğini sağlamak adına başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinden kendi yazılı garantiler istiyor.
Güvenlik garantisi teklifleri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, ittifakın 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi ve Ukrayna’nın NATO üyesi yapılmayacağına dair taahhüt verilmesi gibi şartlar içeriyor.