Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220121/liverpool-arsenali-2-golle-gecerek-ingiltere-lig-kupasinda-finale-kaldi-1052964929.html
Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı
Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı
İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek finale yükseldi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T05:37+0300
2022-01-21T05:37+0300
2022-01-21T05:37+0300
spor
liverpool
arsenal
efl cup (ingiltere lig kupası)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052964901_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b479f770a471699933f9feb770f4de14.jpg
Lig Kupası yarı final ikinci maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.Maça hızlı başlayan konuk takım, 19. dakikada Diogo Jota'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.Liverpool, 77. dakikada Diogo Jota'nın attığı ikinci golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Ev sahibi Arsenal'den Thomas Partey 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu skorla Liverpool, Wembley Stadı'nda 27 Şubat'ta oynanacak İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile karşılaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220113/ingiltere-lig-kupasinda-ilk-finalist-chelsea-oldu-1052688472.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052964901_107:0:1110:752_1920x0_80_0_0_c7a977652beef48758b9263c864478bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
liverpool, arsenal, efl cup (ingiltere lig kupası)
Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı
İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
Lig Kupası yarı final ikinci maçında
Arsenal, Emirates Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.
Maça hızlı başlayan konuk takım, 19. dakikada Diogo Jota'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Liverpool, 77. dakikada Diogo Jota'nın attığı ikinci golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi Arsenal'den Thomas Partey 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu skorla Liverpool, Wembley Stadı'nda 27 Şubat'ta oynanacak İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile karşılaşacak.