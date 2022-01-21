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Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı
Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı
İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek finale yükseldi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T05:37+0300
2022-01-21T05:37+0300
spor
liverpool
arsenal
efl cup (ingiltere lig kupası)
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Lig Kupası yarı final ikinci maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.Maça hızlı başlayan konuk takım, 19. dakikada Diogo Jota'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.Liverpool, 77. dakikada Diogo Jota'nın attığı ikinci golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Ev sahibi Arsenal'den Thomas Partey 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu skorla Liverpool, Wembley Stadı'nda 27 Şubat'ta oynanacak İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile karşılaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220113/ingiltere-lig-kupasinda-ilk-finalist-chelsea-oldu-1052688472.html
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liverpool, arsenal, efl cup (ingiltere lig kupası)

Liverpool, Arsenal'i 2 golle geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale kaldı

05:37 21.01.2022
© REUTERS / Ian Waltonİngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Ian Walton
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İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
Lig Kupası yarı final ikinci maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.
Maça hızlı başlayan konuk takım, 19. dakikada Diogo Jota'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Liverpool, 77. dakikada Diogo Jota'nın attığı ikinci golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi Arsenal'den Thomas Partey 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu skorla Liverpool, Wembley Stadı'nda 27 Şubat'ta oynanacak İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile karşılaşacak.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yenerek son iki takım arasına adını yazdırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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İngiltere Lig Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu
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