https://tr.sputniknews.com/20220121/losevden-fatura-tepkisi-cocuklari-oldurecek-misiniz-1052979496.html

LÖSEV’den fatura tepkisi: Çocukları öldürecek misiniz?

LÖSEV’den fatura tepkisi: Çocukları öldürecek misiniz?

Doğalgaza ve elektriğe gelen yüksek zamlar lösemili ve kanser hastası çocuklara hayat veren Lösemili Çocuklar Vakfı'nı (LÖSEV) da etkiledi. Bir hastaneye... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T13:57+0300

2022-01-21T13:57+0300

2022-01-21T13:57+0300

ekonomi

elektrik

doğalgaz

hastane

kanser

açıklama

fatura

kanser tedavisi

lösev

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Ankara, İncek'teki LÖSEV Sağlık Kenti'nde yer alan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin aralık ayında gelen elektrik ve doğal gaz faturaları katlanarak arttı. Hastanenin eylül ayındaki elektrik faturası 917 bin TL olurken, aralık ayında bu fatura 1 milyon 490 bin TL’ye yükseldi. Eylül ayında 285 bin TL olan doğalgaz faturası ise aralık ayında 1 milyon 677 bin TL oldu.Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, “Siz bizi öldürecek misiniz? Lösemili çocuklarımıza tamamen parasız hizmet veren LÖSANTE hastanemizin elektrik faturası 1 milyon 490 bin TL, doğalgaz faturası 1 milyon 677 bin TL. İnsaf” dedi ve şunları söyledi:"Bu rezalete bir yanıt yok. Lösemili çocuk hayatına endeksli sağlıkta, tasarruf olmamalı. Tüm gereksiz sarfiyatları, harcamaları kıstık ama bu elektrik-doğal gaz vb zamlarını, döviz artışına bağlı tedavi giderlerini kim ödeyecek? Sağlık fiyatlarını 15 senedir artırmayan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tık yok. Ölsünler mi?Bu rezalete bir yanıt verilmedi. LÖSANTE hastanemize Başkent Doğalgaz, gaz veriyor. Bir milyon altı yüz yetmiş yedi bin liralık faturayı lösemili çocuklarımıza Özel Torunlar A.Ş. kesmiş. Elektriği de EnerjiSA yani Güler Sabancı A.Ş. yazmış. Aziz Torun, Torunlar Gayrimenkul A.Ş., Güler Sabancı Sabancı Holding Enerji SA.. Bir telefon veya açıklama bekliyoruz. Biz LÖSEV olarak lösemili çocuklarımıza tamamen parasız tedavi hizmeti verirken ve yüzde 92-94 tedavi başarısı ile hayat verirken, siz bu parayı nasıl istiyorsunuz?"

https://tr.sputniknews.com/20220121/isyerlerine-yapilan-elektrik-zammi-son-4-yilda-yuzde-774-artti-1052974178.html

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elektrik, doğalgaz, hastane, kanser, açıklama, fatura, kanser tedavisi, lösev