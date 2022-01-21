Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220121/losevden-fatura-tepkisi-cocuklari-oldurecek-misiniz-1052979496.html
LÖSEV’den fatura tepkisi: Çocukları öldürecek misiniz?
LÖSEV’den fatura tepkisi: Çocukları öldürecek misiniz?
Doğalgaza ve elektriğe gelen yüksek zamlar lösemili ve kanser hastası çocuklara hayat veren Lösemili Çocuklar Vakfı'nı (LÖSEV) da etkiledi. Bir hastaneye... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:57+0300
2022-01-21T13:57+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
hastane
kanser
açıklama
fatura
kanser tedavisi
lösev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103600/79/1036007966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b81f0f1020447348873350ae7b3eb507.jpg
Ankara, İncek'teki LÖSEV Sağlık Kenti'nde yer alan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin aralık ayında gelen elektrik ve doğal gaz faturaları katlanarak arttı. Hastanenin eylül ayındaki elektrik faturası 917 bin TL olurken, aralık ayında bu fatura 1 milyon 490 bin TL’ye yükseldi. Eylül ayında 285 bin TL olan doğalgaz faturası ise aralık ayında 1 milyon 677 bin TL oldu.Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, “Siz bizi öldürecek misiniz? Lösemili çocuklarımıza tamamen parasız hizmet veren LÖSANTE hastanemizin elektrik faturası 1 milyon 490 bin TL, doğalgaz faturası 1 milyon 677 bin TL. İnsaf” dedi ve şunları söyledi:"Bu rezalete bir yanıt yok. Lösemili çocuk hayatına endeksli sağlıkta, tasarruf olmamalı. Tüm gereksiz sarfiyatları, harcamaları kıstık ama bu elektrik-doğal gaz vb zamlarını, döviz artışına bağlı tedavi giderlerini kim ödeyecek? Sağlık fiyatlarını 15 senedir artırmayan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tık yok. Ölsünler mi?Bu rezalete bir yanıt verilmedi. LÖSANTE hastanemize Başkent Doğalgaz, gaz veriyor. Bir milyon altı yüz yetmiş yedi bin liralık faturayı lösemili çocuklarımıza Özel Torunlar A.Ş. kesmiş. Elektriği de EnerjiSA yani Güler Sabancı A.Ş. yazmış. Aziz Torun, Torunlar Gayrimenkul A.Ş., Güler Sabancı Sabancı Holding Enerji SA.. Bir telefon veya açıklama bekliyoruz. Biz LÖSEV olarak lösemili çocuklarımıza tamamen parasız tedavi hizmeti verirken ve yüzde 92-94 tedavi başarısı ile hayat verirken, siz bu parayı nasıl istiyorsunuz?"
https://tr.sputniknews.com/20220121/isyerlerine-yapilan-elektrik-zammi-son-4-yilda-yuzde-774-artti-1052974178.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103600/79/1036007966_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_37b038f55ed28a59d456d0e529f2874e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elektrik, doğalgaz, hastane, kanser, açıklama, fatura, kanser tedavisi, lösev

LÖSEV’den fatura tepkisi: Çocukları öldürecek misiniz?

13:57 21.01.2022
© FotoğrafLÖSEV
LÖSEV - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf
Abone ol
Doğalgaza ve elektriğe gelen yüksek zamlar lösemili ve kanser hastası çocuklara hayat veren Lösemili Çocuklar Vakfı'nı (LÖSEV) da etkiledi. Bir hastaneye 1milyon 490 bin TL elektrik, 1 milyon 677 bin TL doğalgaz faturası geldi.
Ankara, İncek'teki LÖSEV Sağlık Kenti'nde yer alan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nin aralık ayında gelen elektrik ve doğal gaz faturaları katlanarak arttı.
Hastanenin eylül ayındaki elektrik faturası 917 bin TL olurken, aralık ayında bu fatura 1 milyon 490 bin TL’ye yükseldi. Eylül ayında 285 bin TL olan doğalgaz faturası ise aralık ayında 1 milyon 677 bin TL oldu.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, “Siz bizi öldürecek misiniz? Lösemili çocuklarımıza tamamen parasız hizmet veren LÖSANTE hastanemizin elektrik faturası 1 milyon 490 bin TL, doğalgaz faturası 1 milyon 677 bin TL. İnsaf” dedi ve şunları söyledi:
"Bu rezalete bir yanıt yok. Lösemili çocuk hayatına endeksli sağlıkta, tasarruf olmamalı. Tüm gereksiz sarfiyatları, harcamaları kıstık ama bu elektrik-doğal gaz vb zamlarını, döviz artışına bağlı tedavi giderlerini kim ödeyecek? Sağlık fiyatlarını 15 senedir artırmayan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tık yok. Ölsünler mi?
Bu rezalete bir yanıt verilmedi. LÖSANTE hastanemize Başkent Doğalgaz, gaz veriyor. Bir milyon altı yüz yetmiş yedi bin liralık faturayı lösemili çocuklarımıza Özel Torunlar A.Ş. kesmiş. Elektriği de EnerjiSA yani Güler Sabancı A.Ş. yazmış. Aziz Torun, Torunlar Gayrimenkul A.Ş., Güler Sabancı Sabancı Holding Enerji SA.. Bir telefon veya açıklama bekliyoruz. Biz LÖSEV olarak lösemili çocuklarımıza tamamen parasız tedavi hizmeti verirken ve yüzde 92-94 tedavi başarısı ile hayat verirken, siz bu parayı nasıl istiyorsunuz?"
elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
EKONOMİ
İşyerlerine yapılan elektrik zammı son 4 yılda yüzde 774 arttı
12:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce