Lugansk: Ukraynalı askerler bir kasabaya havanlı saldırı düzenledi

Lugansk Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, “Ukraynalı militanlar geçen hafta Molodyojnoye kasabasına havan toplarından ve ağır makineli tüfeklerden saldırı düzenledi” diye açıkladı.Ukrayna ordusunun geçen hafta bir kez ateşkes ihlalinde bulunduğunu söyleyen Filiponenko, Ukrayna kontrolündeki 4 yerleşim biriminde Bukovel-AD elektronik harp istasyonunun tespit edildiğini anlattı.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukraynalı askerlerin geçen hafta LNR’deki Molodyojnoye kasabasına havan toplarından ve ağır makineli tüfeklerden saldırı düzenlediğini belirtti.
Lugansk Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, “Ukraynalı militanlar geçen hafta Molodyojnoye kasabasına havan toplarından ve ağır makineli tüfeklerden saldırı düzenledi” diye açıkladı.
Ukrayna ordusunun geçen hafta bir kez ateşkes ihlalinde bulunduğunu söyleyen Filiponenko, Ukrayna kontrolündeki 4 yerleşim biriminde Bukovel-AD elektronik harp istasyonunun tespit edildiğini anlattı.