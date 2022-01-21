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https://tr.sputniknews.com/20220121/lugansk-ukraynali-askerler-bir-kasabaya-havanli-saldiri-duzenledi-1052999336.html
Lugansk: Ukraynalı askerler bir kasabaya havanlı saldırı düzenledi
Lugansk: Ukraynalı askerler bir kasabaya havanlı saldırı düzenledi
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukraynalı askerlerin geçen hafta LNR’deki Molodyojnoye kasabasına havan... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:37+0300
2022-01-21T22:37+0300
dünya
lugansk
ukrayna
saldırı
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Lugansk Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, “Ukraynalı militanlar geçen hafta Molodyojnoye kasabasına havan toplarından ve ağır makineli tüfeklerden saldırı düzenledi” diye açıkladı.Ukrayna ordusunun geçen hafta bir kez ateşkes ihlalinde bulunduğunu söyleyen Filiponenko, Ukrayna kontrolündeki 4 yerleşim biriminde Bukovel-AD elektronik harp istasyonunun tespit edildiğini anlattı.
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lugansk, ukrayna, saldırı

Lugansk: Ukraynalı askerler bir kasabaya havanlı saldırı düzenledi

22:37 21.01.2022
© AFP 2021 / Aleksey FILIPPOV Lugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / Aleksey FILIPPOV
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukraynalı askerlerin geçen hafta LNR’deki Molodyojnoye kasabasına havan toplarından ve ağır makineli tüfeklerden saldırı düzenlediğini belirtti.
Lugansk Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, “Ukraynalı militanlar geçen hafta Molodyojnoye kasabasına havan toplarından ve ağır makineli tüfeklerden saldırı düzenledi” diye açıkladı.
Ukrayna ordusunun geçen hafta bir kez ateşkes ihlalinde bulunduğunu söyleyen Filiponenko, Ukrayna kontrolündeki 4 yerleşim biriminde Bukovel-AD elektronik harp istasyonunun tespit edildiğini anlattı.
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