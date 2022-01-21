https://tr.sputniknews.com/20220121/malzeme-tasiyan-yuk-asansorunun-zinciri-koptu-5-yarali-1052995575.html

Malzeme taşıyan yük asansörünün zinciri koptu: 5 yaralı

Malzeme taşıyan yük asansörünün zinciri koptu: 5 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda, bir kozmetik firmasının deposuna malzeme taşındığı sırada zinciri kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T19:52+0300

2022-01-21T19:52+0300

2022-01-21T19:52+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

kaza

yaralı

asansör

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İstanbul Beyoğlu'nda malzeme taşıyan yük asansörü düştü. Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde bir kozmetik firmasına malzeme taşındığı sırada yük asansörünün zinciri aniden koptu.Kazada, yük asansöründeki 3 kişi ile taşınan malzemelerin üzerine düştüğü 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hafif yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

türkiye

istanbul

beyoğlu

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istanbul, beyoğlu, kaza, yaralı, asansör