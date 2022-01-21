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Malzeme taşıyan yük asansörünün zinciri koptu: 5 yaralı
Malzeme taşıyan yük asansörünün zinciri koptu: 5 yaralı
İstanbul Beyoğlu'nda, bir kozmetik firmasının deposuna malzeme taşındığı sırada zinciri kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:52+0300
2022-01-21T19:52+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
kaza
yaralı
asansör
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İstanbul Beyoğlu'nda malzeme taşıyan yük asansörü düştü. Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde bir kozmetik firmasına malzeme taşındığı sırada yük asansörünün zinciri aniden koptu.Kazada, yük asansöründeki 3 kişi ile taşınan malzemelerin üzerine düştüğü 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hafif yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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istanbul, beyoğlu, kaza, yaralı, asansör

Malzeme taşıyan yük asansörünün zinciri koptu: 5 yaralı

19:52 21.01.2022
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - YUNUS EMRE ŞEKER-AW523894İstanbul Beyoğlu'nda, bir kozmetik firmasının deposuna malzeme taşındığı sırada zinciri kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
İstanbul Beyoğlu'nda, bir kozmetik firmasının deposuna malzeme taşındığı sırada zinciri kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - YUNUS EMRE ŞEKER-AW523894
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İstanbul Beyoğlu'nda, bir kozmetik firmasının deposuna malzeme taşındığı sırada zinciri kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
İstanbul Beyoğlu'nda malzeme taşıyan yük asansörü düştü. Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde bir kozmetik firmasına malzeme taşındığı sırada yük asansörünün zinciri aniden koptu.
Kazada, yük asansöründeki 3 kişi ile taşınan malzemelerin üzerine düştüğü 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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