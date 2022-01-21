https://tr.sputniknews.com/20220121/marketten-5-bin-liralik-ton-baligi-caldilar-1052968123.html

Marketten 5 bin liralık ton balığı çaldılar

Marketten 5 bin liralık ton balığı çaldılar

İstanbul Esenyurt’ta bir markete giren yabancı uyruklu hırsızlar, 5 bin lira değerinde ton balığı çaldılar. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

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hırsız

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İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu olduğu söylenen üç hırsız, girdikleri zincir marketten çok sayıda ürün çaldı. Daha önce de aynı marketten defalarca hırsızlık yaptığı öğrenilen şahısların, çalışanların yaptığı ürün sayımlarına göre yaklaşık değeri toplam 5 bin TL’lik ürün çaldığı öğrenildi. Markete son defa girdiklerinde ise şahısların hırsızlık yaptığını fark eden çalışanlar, müdahale etmeye çalıştı.Kadın çalışanı yaraladılarKarşılaştıkları tepkiye aldırmayan hırsızlar, marketten çıkmaya çalışırken, kendisini engellemek isteyen kadın çalışanı da iterek hafif şekilde yaraladı. Diğer çalışanın ise karnına yumruk atan hırsızlar, koşarak kayıplara karıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220110/adanada-marketten-hirsizlik-yapan-cocuk-defalarca-kacma-girisiminde-bulundu-ancak-yakalandi-1052579225.html

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türkiye, esenyurt, hırsız, hırsızlık, market