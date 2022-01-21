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Marketten 5 bin liralık ton balığı çaldılar
Marketten 5 bin liralık ton balığı çaldılar
İstanbul Esenyurt’ta bir markete giren yabancı uyruklu hırsızlar, 5 bin lira değerinde ton balığı çaldılar. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T10:08+0300
2022-01-21T10:08+0300
türkiye
türkiye
esenyurt
hırsız
hırsızlık
market
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İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu olduğu söylenen üç hırsız, girdikleri zincir marketten çok sayıda ürün çaldı. Daha önce de aynı marketten defalarca hırsızlık yaptığı öğrenilen şahısların, çalışanların yaptığı ürün sayımlarına göre yaklaşık değeri toplam 5 bin TL’lik ürün çaldığı öğrenildi. Markete son defa girdiklerinde ise şahısların hırsızlık yaptığını fark eden çalışanlar, müdahale etmeye çalıştı.Kadın çalışanı yaraladılarKarşılaştıkları tepkiye aldırmayan hırsızlar, marketten çıkmaya çalışırken, kendisini engellemek isteyen kadın çalışanı da iterek hafif şekilde yaraladı. Diğer çalışanın ise karnına yumruk atan hırsızlar, koşarak kayıplara karıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220110/adanada-marketten-hirsizlik-yapan-cocuk-defalarca-kacma-girisiminde-bulundu-ancak-yakalandi-1052579225.html
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türkiye, esenyurt, hırsız, hırsızlık, market

Marketten 5 bin liralık ton balığı çaldılar

10:08 21.01.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIMarketten 5 bin liralık ton balığı çaldılar
Marketten 5 bin liralık ton balığı çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRI
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İstanbul Esenyurt’ta bir markete giren yabancı uyruklu hırsızlar, 5 bin lira değerinde ton balığı çaldılar.
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu olduğu söylenen üç hırsız, girdikleri zincir marketten çok sayıda ürün çaldı.
Daha önce de aynı marketten defalarca hırsızlık yaptığı öğrenilen şahısların, çalışanların yaptığı ürün sayımlarına göre yaklaşık değeri toplam 5 bin TL’lik ürün çaldığı öğrenildi. Markete son defa girdiklerinde ise şahısların hırsızlık yaptığını fark eden çalışanlar, müdahale etmeye çalıştı.

Kadın çalışanı yaraladılar

Karşılaştıkları tepkiye aldırmayan hırsızlar, marketten çıkmaya çalışırken, kendisini engellemek isteyen kadın çalışanı da iterek hafif şekilde yaraladı. Diğer çalışanın ise karnına yumruk atan hırsızlar, koşarak kayıplara karıştı.
Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk defalarca kaçmak istedi ama yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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