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https://tr.sputniknews.com/20220121/masaj-salonunda-gizli-kamera-4-kisi-tutuklandi-1052989355.html
Masaj salonunda gizli kamera: 4 kişi tutuklandı
Masaj salonunda gizli kamera: 4 kişi tutuklandı
Van'da bulunan 2 masaj salonuna operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aydınlatmaların içine gizlenen kameralar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:44+0300
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türkiye
türkiye
van
operasyon
fuhuş
masaj
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Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi.Operasyonda 'Fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediği iddiasıyla 2'si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/aleyhlerinde-ifade-veren-genci-kacirip-iskence-yaptilar-1051930702.html
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türkiye, van, operasyon, fuhuş, masaj

Masaj salonunda gizli kamera: 4 kişi tutuklandı

16:44 21.01.2022
© DHAMasaj salonunda gizli kamera: 4 kişi tutuklandı
Masaj salonunda gizli kamera: 4 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Van'da bulunan 2 masaj salonuna operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aydınlatmaların içine gizlenen kameralar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.
Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi.
İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi.
Operasyonda 'Fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediği iddiasıyla 2'si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
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