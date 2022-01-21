https://tr.sputniknews.com/20220121/masaj-salonunda-gizli-kamera-4-kisi-tutuklandi-1052989355.html

Masaj salonunda gizli kamera: 4 kişi tutuklandı

Masaj salonunda gizli kamera: 4 kişi tutuklandı

Van'da bulunan 2 masaj salonuna operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aydınlatmaların içine gizlenen kameralar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T16:44+0300

2022-01-21T16:44+0300

2022-01-21T16:44+0300

türkiye

türkiye

van

operasyon

fuhuş

masaj

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Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi.Operasyonda 'Fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediği iddiasıyla 2'si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

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türkiye, van, operasyon, fuhuş, masaj