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Maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle uçak 'U dönüşü' yaptı
Maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle uçak 'U dönüşü' yaptı
ABD'nin Miami şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek olan uçak, yolculardan birinin maske takmayı reddetmesi nedeniyle Florida'ya geri döndü. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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londra
miami
uçak
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American Airlines'a ait uçağın çarşamba günkü 38 sefer sayılı uçuşu sırasında bir yolcu, make takmayı reddedince uçakta gerginlik çıktı. Tüm ısrarlara rağmen maske takmak istemeyen kadın yolcu nedeniyle pilot, kalkıştan bir buçuk saat sonra Atlantik Okyanusu üzerindeyken geri dönme kararı aldı. Havayolu şirketinin sözcüsü Laura Masvidal, olayı doğrulayarak, "federal maske zorunluluğuna uymamakta ısrar eden bir müşteri" nedeniyle Boeing 777 uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na (MIA) geri döndüğünü belirtti.Masvidal, "Uçak, yerel güvenlik güçlerinin yolcuları karşıladığı MIA'ya güvenle iniş yaptı. Ekibimize profesyonellikleri için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.40'lı yaşlarında olduğu belirtilen maskesiz yolcu uçaktan çıkarıldı ancak yolcuya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı belirtildi.
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abd, ingiltere, londra, miami, uçak, uçuş, maske

Maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle uçak 'U dönüşü' yaptı

11:27 21.01.2022 (güncellendi: 11:35 21.01.2022)
© AP Photo / PRNewsFoto/American AirlinesABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines
ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden American Airlines - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / PRNewsFoto/American Airlines
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ABD'nin Miami şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek olan uçak, yolculardan birinin maske takmayı reddetmesi nedeniyle Florida'ya geri döndü.
American Airlines'a ait uçağın çarşamba günkü 38 sefer sayılı uçuşu sırasında bir yolcu, make takmayı reddedince uçakta gerginlik çıktı. Tüm ısrarlara rağmen maske takmak istemeyen kadın yolcu nedeniyle pilot, kalkıştan bir buçuk saat sonra Atlantik Okyanusu üzerindeyken geri dönme kararı aldı.
Havayolu şirketinin sözcüsü Laura Masvidal, olayı doğrulayarak, "federal maske zorunluluğuna uymamakta ısrar eden bir müşteri" nedeniyle Boeing 777 uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na (MIA) geri döndüğünü belirtti.
Masvidal, "Uçak, yerel güvenlik güçlerinin yolcuları karşıladığı MIA'ya güvenle iniş yaptı. Ekibimize profesyonellikleri için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.
40'lı yaşlarında olduğu belirtilen maskesiz yolcu uçaktan çıkarıldı ancak yolcuya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı belirtildi.
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