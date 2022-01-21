https://tr.sputniknews.com/20220121/maske-takmayi-reddeden-yolcu-nedeniyle-ucak-u-donusu-yapti--1052971225.html

Maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle uçak 'U dönüşü' yaptı

Maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle uçak 'U dönüşü' yaptı

ABD'nin Miami şehrinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek olan uçak, yolculardan birinin maske takmayı reddetmesi nedeniyle Florida'ya geri döndü. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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abd

ingiltere

londra

miami

uçak

uçuş

maske

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American Airlines'a ait uçağın çarşamba günkü 38 sefer sayılı uçuşu sırasında bir yolcu, make takmayı reddedince uçakta gerginlik çıktı. Tüm ısrarlara rağmen maske takmak istemeyen kadın yolcu nedeniyle pilot, kalkıştan bir buçuk saat sonra Atlantik Okyanusu üzerindeyken geri dönme kararı aldı. Havayolu şirketinin sözcüsü Laura Masvidal, olayı doğrulayarak, "federal maske zorunluluğuna uymamakta ısrar eden bir müşteri" nedeniyle Boeing 777 uçağının Miami Uluslararası Havalimanı'na (MIA) geri döndüğünü belirtti.Masvidal, "Uçak, yerel güvenlik güçlerinin yolcuları karşıladığı MIA'ya güvenle iniş yaptı. Ekibimize profesyonellikleri için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.40'lı yaşlarında olduğu belirtilen maskesiz yolcu uçaktan çıkarıldı ancak yolcuya herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadığı belirtildi.

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abd, ingiltere, londra, miami, uçak, uçuş, maske