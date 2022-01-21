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https://tr.sputniknews.com/20220121/merkez-bankasi-turk-vatandasligi-icin-getirilen-dovizi-satin-almaya-basliyor-1052978241.html
Merkez Bankası, Türk vatandaşlığı için getirilen dövizi satın almaya başlıyor
Merkez Bankası, Türk vatandaşlığı için getirilen dövizi satın almaya başlıyor
Gayrimenkul alımı dahil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanımı için Türkiye'ye getirilecek dövizlerin TCMB tarafından satın alınmasına ilişkin uygulama... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:41+0300
2022-01-21T13:41+0300
ekonomi
dolar
merkez bankası
faiz
dolar/tl
mevduat
yabancı
kur korumalı tl mevduat
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Gayrimenkul alımı dahil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanımı için Türkiye’ye getirilecek dövizlerin Merkez Bankası (TCMB) tarafından satın alınmasına ilişkin uygulama TCMB’nin yayımladığı uygulama talimatı ile bugün başlatıldı.Resmi Gazete’de 5 Ocak’ta yayımlanan yönetmelik sonrası TCMB tarafından bugün yayımlanan uygulama talimatı ile ilgili dövizlerin TCMB’ye satılması bugün itibarıyla devreye alınmış oldu.Şartlar güncellenmi̇şti̇Aralık ayında TL’deki değer kaybını durdurmak için rezervlerinden yaklaşık 20 milyar dolar kaybeden banka daha önce de ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’inin TCMB’ye satılmasına karar vermişti.Uygulama talimatına göre belirlenen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da TCMB’ye satılacak.Vatandaşlık için gerekli güncel şartlar 250 bin dolar tutarında gayrimenkul alımı veya 500 bin dolar karşılığı tutarın TL’ye dönüşü sonrası TL cinsinden mevduat ya da devlet borçlanma araçlarında üç yıl süre tutma olarak uygulanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220120/merkez-bankasi-faizi-yuzde-14te-sabit-tuttu-1052937172.html
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dolar, merkez bankası, faiz, dolar/tl, mevduat, yabancı, kur korumalı tl mevduat

Merkez Bankası, Türk vatandaşlığı için getirilen dövizi satın almaya başlıyor

13:41 21.01.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Gayrimenkul alımı dahil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanımı için Türkiye'ye getirilecek dövizlerin TCMB tarafından satın alınmasına ilişkin uygulama bugün başlatıldı.
Gayrimenkul alımı dahil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanımı için Türkiye’ye getirilecek dövizlerin Merkez Bankası (TCMB) tarafından satın alınmasına ilişkin uygulama TCMB’nin yayımladığı uygulama talimatı ile bugün başlatıldı.
Resmi Gazete’de 5 Ocak’ta yayımlanan yönetmelik sonrası TCMB tarafından bugün yayımlanan uygulama talimatı ile ilgili dövizlerin TCMB’ye satılması bugün itibarıyla devreye alınmış oldu.

Şartlar güncellenmi̇şti̇

Aralık ayında TL’deki değer kaybını durdurmak için rezervlerinden yaklaşık 20 milyar dolar kaybeden banka daha önce de ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’inin TCMB’ye satılmasına karar vermişti.
Uygulama talimatına göre belirlenen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da TCMB’ye satılacak.
Vatandaşlık için gerekli güncel şartlar 250 bin dolar tutarında gayrimenkul alımı veya 500 bin dolar karşılığı tutarın TL’ye dönüşü sonrası TL cinsinden mevduat ya da devlet borçlanma araçlarında üç yıl süre tutma olarak uygulanıyor.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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