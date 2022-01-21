https://tr.sputniknews.com/20220121/milli-egitim-bakani-ozer-yariyil-tatilini-uzatmamizi-gerektirecek-bir-durum-soz-konusu-degil-1052969018.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. 7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T10:42+0300

2022-01-21T10:42+0300

2022-01-21T10:56+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

okul

öğrenci

karne

mahmut özer

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2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sona erecek.Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili 4 Şubat cuma günü sona erecek.Artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle tatilin uzatılabileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir açıklama yaptı.Yarıyıl tatilinin uzatılmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Özer, "7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/20-ilde-okullara-kar-tatili--1052965334.html

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milli eğitim bakanlığı, okul, öğrenci, karne, mahmut özer