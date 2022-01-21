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Minibüs ile otomobil çarpıştı, yolcu camdan fırladı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, yolcu camdan fırladı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolcu minibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra başka bir otomobilin üzerine devrildi. Minibüsün arka koltuğunda oturan bir yolcu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T09:29+0300
2022-01-21T09:29+0300
türkiye
ankara
trafik kazası
keçiören
kaza
minibüs
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Ankara'nın Keçiören mahallesinde meydana gelen kazada, Ulus- Şentepe-Yenimahalle seferi yapan 06 J 0172 plakalı yolcu minibüsüne ara sokaktan çıkan bir otomobil yandan çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle karşı yönden giden 06 AY 7585 plakalı otomobilin üzerine yan devrilip geri düzeldi. O esnada minibüsün arka kısmında bulunan bir yolcu kırılan arka camdan yola düştü. Yolcu aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan yolcu hastanede tedaviye alındı.Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/alkollu-bir-sekilde-araba-kullanan-kadin-aracin-icindeki-3-cocuguyla-ile-birlikte-cukura-dustu-1052961049.html
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ankara, trafik kazası, keçiören, kaza, minibüs

Minibüs ile otomobil çarpıştı, yolcu camdan fırladı

09:29 21.01.2022
© DHAAnkara'da trafik kazası
Ankara'da trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolcu minibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra başka bir otomobilin üzerine devrildi. Minibüsün arka koltuğunda oturan bir yolcu kaza sırasında kırılan camdan yola düştü.
Ankara'nın Keçiören mahallesinde meydana gelen kazada, Ulus- Şentepe-Yenimahalle seferi yapan 06 J 0172 plakalı yolcu minibüsüne ara sokaktan çıkan bir otomobil yandan çarptı.
Minibüs çarpmanın şiddetiyle karşı yönden giden 06 AY 7585 plakalı otomobilin üzerine yan devrilip geri düzeldi.
O esnada minibüsün arka kısmında bulunan bir yolcu kırılan arka camdan yola düştü. Yolcu aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan yolcu hastanede tedaviye alındı.
Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.
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