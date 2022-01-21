https://tr.sputniknews.com/20220121/minibus-ile-otomobil-carpisti-yolcu-camdan-firladi-1052966896.html

Minibüs ile otomobil çarpıştı, yolcu camdan fırladı

Minibüs ile otomobil çarpıştı, yolcu camdan fırladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolcu minibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra başka bir otomobilin üzerine devrildi. Minibüsün arka koltuğunda oturan bir yolcu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T09:29+0300

2022-01-21T09:29+0300

2022-01-21T09:29+0300

türkiye

ankara

trafik kazası

keçiören

kaza

minibüs

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Ankara'nın Keçiören mahallesinde meydana gelen kazada, Ulus- Şentepe-Yenimahalle seferi yapan 06 J 0172 plakalı yolcu minibüsüne ara sokaktan çıkan bir otomobil yandan çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle karşı yönden giden 06 AY 7585 plakalı otomobilin üzerine yan devrilip geri düzeldi. O esnada minibüsün arka kısmında bulunan bir yolcu kırılan arka camdan yola düştü. Yolcu aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan yolcu hastanede tedaviye alındı.Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220121/alkollu-bir-sekilde-araba-kullanan-kadin-aracin-icindeki-3-cocuguyla-ile-birlikte-cukura-dustu-1052961049.html

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ankara, trafik kazası, keçiören, kaza, minibüs