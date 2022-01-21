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https://tr.sputniknews.com/20220121/mm-cikolatasinin-maskotlari-daha-kapsayici-hale-getirilecek--1052960886.html
M&M çikolatasının maskotları 'daha kapsayıcı' hale getirilecek
M&M çikolatasının maskotları 'daha kapsayıcı' hale getirilecek
M&M çikolatalarının ünlü maskotlarının görünümünde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre maskotlar 'daha kapsayıcı' hale getirilecek. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T00:50+0300
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yaşam
değişiklik
çikolata
maskot
m&m
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M&amp;M çikolatalarını üreten Mars Inc. şirketi, maskotlarının görünümünde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'modern makyajlara' kavuşacak olan maskotlar, 'daha farklı kişiliklere' bürünecek ve 'daha kapsayıcı' hale gelecek.Şirket, söz konusu adımın 'herkesin kendini ait hissettiği ve kapsayıcı bir dünya yaratmayı' amaçladığını bildirdi.The Hill'in aktardığına göre M&amp;M'in yeşil maskotu, bir çift spor ayakkabı giymeye başlayacak. Yeşil maskot, tanıtım sitesinde "Başrollerde daha fazla kadın gördüğümüzde hepimizin kazanacağını düşünüyorum, bu yüzden başarılı olduklarında destekleyici arkadaş rolünü üstlenmekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuşturuluyor
https://tr.sputniknews.com/20211013/30-yillik-pringlestan-logo-degistirme-karari-1049776634.html
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değişiklik, çikolata, maskot, m&m

M&M çikolatasının maskotları 'daha kapsayıcı' hale getirilecek

00:50 21.01.2022 (güncellendi: 00:51 21.01.2022)
© WikipediaM&M - maskot
M&M - maskot - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Wikipedia
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M&M çikolatalarının ünlü maskotlarının görünümünde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre maskotlar 'daha kapsayıcı' hale getirilecek.
M&M çikolatalarını üreten Mars Inc. şirketi, maskotlarının görünümünde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'modern makyajlara' kavuşacak olan maskotlar, 'daha farklı kişiliklere' bürünecek ve 'daha kapsayıcı' hale gelecek.
Şirket, söz konusu adımın 'herkesin kendini ait hissettiği ve kapsayıcı bir dünya yaratmayı' amaçladığını bildirdi.
The Hill'in aktardığına göre M&M'in yeşil maskotu, bir çift spor ayakkabı giymeye başlayacak. Yeşil maskot, tanıtım sitesinde "Başrollerde daha fazla kadın gördüğümüzde hepimizin kazanacağını düşünüyorum, bu yüzden başarılı olduklarında destekleyici arkadaş rolünü üstlenmekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuşturuluyor
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