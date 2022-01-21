https://tr.sputniknews.com/20220121/mm-cikolatasinin-maskotlari-daha-kapsayici-hale-getirilecek--1052960886.html

M&M çikolatasının maskotları 'daha kapsayıcı' hale getirilecek

M&M çikolatasının maskotları 'daha kapsayıcı' hale getirilecek

M&M çikolatalarının ünlü maskotlarının görünümünde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre maskotlar 'daha kapsayıcı' hale getirilecek. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

değişiklik

çikolata

maskot

m&m

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M&M çikolatalarını üreten Mars Inc. şirketi, maskotlarının görünümünde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'modern makyajlara' kavuşacak olan maskotlar, 'daha farklı kişiliklere' bürünecek ve 'daha kapsayıcı' hale gelecek.Şirket, söz konusu adımın 'herkesin kendini ait hissettiği ve kapsayıcı bir dünya yaratmayı' amaçladığını bildirdi.The Hill'in aktardığına göre M&M'in yeşil maskotu, bir çift spor ayakkabı giymeye başlayacak. Yeşil maskot, tanıtım sitesinde "Başrollerde daha fazla kadın gördüğümüzde hepimizin kazanacağını düşünüyorum, bu yüzden başarılı olduklarında destekleyici arkadaş rolünü üstlenmekten mutluluk duyuyorum" şeklinde konuşturuluyor

https://tr.sputniknews.com/20211013/30-yillik-pringlestan-logo-degistirme-karari-1049776634.html

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değişiklik, çikolata, maskot, m&m