https://tr.sputniknews.com/20220121/mosfed-baskani-gulec-mobilya-fiyatlarina-subatta-en-az-yuzde-25-zam-bekleniyor-1052982421.html

MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya fiyatları Şubat'ta en az yüzde 25 oranında artacak

MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya fiyatları Şubat'ta en az yüzde 25 oranında artacak

2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi yükselişin sürdüğünü kaydeden MOSFED Başkanı Ahmet... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T14:42+0300

2022-01-21T14:42+0300

2022-01-21T14:43+0300

ekonomi

zam

mosfed

şubat

fiyat

artış

mobilya dernekleri federasyonu (mosfed)

mobilya

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Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl ertelenen düğünlerin bu yıl yapılacak olmasının iç pazarda mobilya satışlarına katkı sağlayacağını söyledi, 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 zam geleceğine işaret etti. Güleç, sektördeki yüzde 50’lik indirimlerin ‘köpük’ olduğunu belirtti.Pandemi nedeniyle ertelenen düğünler ve kapanan dükkanların da etkisiyle mobilya satışları düştü. Buna artan kira fiyatlarıyla birlikte mobilya alımlarının ötelenmesi de eklendi. Öte yandan 2021’de hammadde fiyatlarındaki artışla birlikte dövizdeki yükseliş mobilya fiyatlarına art arda zamların gelmesine neden oldu.'Hammadde fi̇yatlarında artış sürüyor'Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan Güleç, mobilya fiyatlarına 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 zam geleceğini kaydetti. Güleç, 2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi yükselişin hala sürdüğünü belirterek, "Bu da büyük bir tehlike. Ayrıca enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte fiyatlarımız en az yüzde 25 oranında artacak" dedi.'Yüzde 50’li̇k i̇ndi̇ri̇mler köpük'Sektörde yüzde 40 ila 50’lere varan indirimlerin ise gerçek indirimler olmadığını, bunların köpük fiyatlar olduğunu belirten Güleç şöyle devam etti:

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