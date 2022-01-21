https://tr.sputniknews.com/20220121/mosfed-baskani-gulec-mobilya-fiyatlarina-subatta-en-az-yuzde-25-zam-bekleniyor-1052982421.html
MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya fiyatları Şubat'ta en az yüzde 25 oranında artacak
MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya fiyatları Şubat'ta en az yüzde 25 oranında artacak
2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi yükselişin sürdüğünü kaydeden MOSFED Başkanı Ahmet... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:42+0300
2022-01-21T14:42+0300
2022-01-21T14:43+0300
ekonomi
zam
mosfed
şubat
fiyat
artış
mobilya dernekleri federasyonu (mosfed)
mobilya
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Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl ertelenen düğünlerin bu yıl yapılacak olmasının iç pazarda mobilya satışlarına katkı sağlayacağını söyledi, 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 zam geleceğine işaret etti. Güleç, sektördeki yüzde 50’lik indirimlerin ‘köpük’ olduğunu belirtti.Pandemi nedeniyle ertelenen düğünler ve kapanan dükkanların da etkisiyle mobilya satışları düştü. Buna artan kira fiyatlarıyla birlikte mobilya alımlarının ötelenmesi de eklendi. Öte yandan 2021’de hammadde fiyatlarındaki artışla birlikte dövizdeki yükseliş mobilya fiyatlarına art arda zamların gelmesine neden oldu.'Hammadde fi̇yatlarında artış sürüyor'Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan Güleç, mobilya fiyatlarına 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 zam geleceğini kaydetti. Güleç, 2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi yükselişin hala sürdüğünü belirterek, "Bu da büyük bir tehlike. Ayrıca enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte fiyatlarımız en az yüzde 25 oranında artacak" dedi.'Yüzde 50’li̇k i̇ndi̇ri̇mler köpük'Sektörde yüzde 40 ila 50’lere varan indirimlerin ise gerçek indirimler olmadığını, bunların köpük fiyatlar olduğunu belirten Güleç şöyle devam etti:
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zam, mosfed, şubat, fiyat, artış, mobilya dernekleri federasyonu (mosfed), mobilya
MOSFED Başkanı Güleç: Mobilya fiyatları Şubat'ta en az yüzde 25 oranında artacak
14:42 21.01.2022 (güncellendi: 14:43 21.01.2022)
2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi yükselişin sürdüğünü kaydeden MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Fiyatlarımız en az yüzde 25 oranında artacak" dedi.
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl ertelenen düğünlerin bu yıl yapılacak olmasının iç pazarda mobilya satışlarına katkı sağlayacağını söyledi, 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 zam geleceğine işaret etti. Güleç, sektördeki yüzde 50’lik indirimlerin ‘köpük’ olduğunu belirtti.
Pandemi nedeniyle ertelenen düğünler ve kapanan dükkanların da etkisiyle mobilya satışları düştü. Buna artan kira fiyatlarıyla birlikte mobilya alımlarının ötelenmesi de eklendi. Öte yandan 2021’de hammadde fiyatlarındaki artışla birlikte dövizdeki yükseliş mobilya fiyatlarına art arda zamların gelmesine neden oldu.
'Hammadde fi̇yatlarında artış sürüyor'
Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan Güleç,
mobilya fiyatlarına 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 zam geleceğini kaydetti. Güleç, 2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi yükselişin hala sürdüğünü belirterek, "Bu da büyük bir tehlike. Ayrıca enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte fiyatlarımız en az yüzde 25 oranında artacak"
dedi.
'Yüzde 50’li̇k i̇ndi̇ri̇mler köpük'
Sektörde yüzde 40 ila 50’lere varan indirimlerin ise gerçek indirimler olmadığını, bunların köpük fiyatlar olduğunu belirten Güleç şöyle devam etti:
"Dolayısıyla tüketiciyi mutsuz eden bir uygulama. Sektöre de zarar veriyor. Bu maliyet artışı ortamında benim mağazama gelin; benim yapacağım en büyük indirim yüzde 5 ila 10’dur. Efsane Cuma günü, evlilik sezonu gibi dönemlere ve günlere özel indirimler tabii ki olacak ancak bunlar yüzde 10-20 olur. Bu durumda bindir indir yapıyorlar ki bu da doğru bir şey değil."