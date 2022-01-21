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https://tr.sputniknews.com/20220121/mujde-ardan-sezen-aksuya-destek-bundan-sonra-sira-sanatcilarin-dilinin-kopartilmasina-mi-geliyor-1053000437.html
Müjde Ar'dan Sezen Aksu'ya destek: Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor?
Müjde Ar'dan Sezen Aksu'ya destek: Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor?
Sanatçı Müjde Ar, sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısına yönelik "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T23:24+0300
2022-01-21T23:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sezen aksu
müjde ar
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Sanatçı Müjde Ar, "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan sanatçı Sezen Aksu'ya destek açıklamalarında bulundu.Halk TV'de yayımlanan Perdenin Önü Arkası programına telefonla konuk olan Müjde Ar, "Annemim Adem ve Hava ile 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim" diyerek sanatçı Sezen Aksu'ya destek verdi.'Anayasa'nın 64. maddesi devletin sanat ve sanatçılarını korumasını ve desteklemesini emreder'Aksu ile 45 yıllık arkadaşlıkları olduğun söyleyen Müjde, Ar yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu ifadelerle tepki gösterdi:"Ben artık dedim burası sözün bittiği yer. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Şöyle söyleyeyim genel olarak da söylenenleri takip ediyoruz. Durum vahim. Hatta vahimden de öte bir durumdayız. Genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum olarak. Şimdi ben siyasetçi değilim. Kültür sanat insanıyım ama öncelikle Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatmak isterim ki Anayasa'nın 64. maddesi devletin sanat ve sanatçılarını korumasını ve desteklemesini emreder.'Biz bir şeyden korkmayız, bizde korkacak göz yok'"Anayasa bildiğim kadarıyla 'dil kopartma' diye bir görev vermiyor, hükümete, devlete ve siyaset insanlarına. Şimdi AKP Hükümeti ise ne yapıyor bu açık hükme rağmen, yıllardır sanatçılara baskı yapıyor, sanat eserlerine sansür uyguluyor. Hatırlarsınız, Kars'taki heykel yıkımı. Hepimiz bağırdık, çağırdık, itiraz ettik. Ama sonunda patır kütür bu heykeli 'ucube' dediler yıktılar. Merak ediyorum. Bundan sonra sıra sanatçılarının dilinin kopartılmasına mı geliyor?"Ar, "Biz bir şeyden korkmayız, bizde korkacak göz yok... Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demişler!" diye ekledi.Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası mihrapta yaptığı konuşmada, Aksu'nun şarkısıyla ilgili şunları söylemişti:
https://tr.sputniknews.com/20220121/erdogan-hz-ademe-kimsenin-dili-uzanamaz-uzanan-dilleri-yeri-geldiginde-koparmak-gorevimizdir-1052991693.html
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recep tayyip erdoğan, sezen aksu, müjde ar

Müjde Ar'dan Sezen Aksu'ya destek: Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor?

23:24 21.01.2022 (güncellendi: 23:39 21.01.2022)
© DHAMüjde Ar
Müjde Ar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Sanatçı Müjde Ar, sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısına yönelik "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Merak ediyorum. Bundan sonra sıra sanatçılarının dilinin kopartılmasına mı geliyor?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Sanatçı Müjde Ar, "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan sanatçı Sezen Aksu'ya destek açıklamalarında bulundu.
Halk TV'de yayımlanan Perdenin Önü Arkası programına telefonla konuk olan Müjde Ar, "Annemim Adem ve Hava ile 11 şarkı sözü var, kitap haline getireceğim" diyerek sanatçı Sezen Aksu'ya destek verdi.

'Anayasa'nın 64. maddesi devletin sanat ve sanatçılarını korumasını ve desteklemesini emreder'

Aksu ile 45 yıllık arkadaşlıkları olduğun söyleyen Müjde, Ar yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu ifadelerle tepki gösterdi:
"Ben artık dedim burası sözün bittiği yer. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Şöyle söyleyeyim genel olarak da söylenenleri takip ediyoruz. Durum vahim. Hatta vahimden de öte bir durumdayız. Genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum olarak. Şimdi ben siyasetçi değilim. Kültür sanat insanıyım ama öncelikle Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatmak isterim ki Anayasa'nın 64. maddesi devletin sanat ve sanatçılarını korumasını ve desteklemesini emreder.

'Biz bir şeyden korkmayız, bizde korkacak göz yok'

"Anayasa bildiğim kadarıyla 'dil kopartma' diye bir görev vermiyor, hükümete, devlete ve siyaset insanlarına. Şimdi AKP Hükümeti ise ne yapıyor bu açık hükme rağmen, yıllardır sanatçılara baskı yapıyor, sanat eserlerine sansür uyguluyor. Hatırlarsınız, Kars'taki heykel yıkımı. Hepimiz bağırdık, çağırdık, itiraz ettik. Ama sonunda patır kütür bu heykeli 'ucube' dediler yıktılar. Merak ediyorum. Bundan sonra sıra sanatçılarının dilinin kopartılmasına mı geliyor?"
Ar, "Biz bir şeyden korkmayız, bizde korkacak göz yok... Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demişler!" diye ekledi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası mihrapta yaptığı konuşmada, Aksu'nun şarkısıyla ilgili şunları söylemişti:
"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."
Erdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
POLİTİKA
Erdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir
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