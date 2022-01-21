https://tr.sputniknews.com/20220121/musiad-baskani-asmali-yarinimizin-guvencesi-genclerimize-inaniyoruz--1052991521.html

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı,"Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin farklı mesleki ve teknik eğitimler ile kendilerini geliştirerek... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T17:43+0300

2022-01-21T17:43+0300

2022-01-21T17:43+0300

türkiye

müsiad

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

genç

mahmut asmalı

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre Başkan Asmalı, Üsküdar Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Yetkin, Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Perakende ve E-Ticaret Sektör Kurulu Başkanı Ali Gökhan Er, Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Gürle, MÜSİAD üyeleri ve velilerin katıldığı törende eğitim alanındaki gelişmeler değerlendirildi.Açıklamada törendeki değerlendirmelerine yer verilen Asmalı, mesleki ve teknik eğitimin önemli olduğunun altını çizerek, MÜSİAD'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü olmak istediğini aktardı.Başkan Asmalı, nitelikli iş gücünün yetişmesini önemsediklerini ifade ederken, iş dünyası olarak mesleki becerileri yüksek iş gücü profilinin ara eleman değil aranan eleman olarak görüldüğünü belirtti.Mahmut Asmalı, şunları kaydetti:MÜSİAD'ın gençlik yapılanmaları ile Türkiye'nin dört bir yanında geleceğin iş insanları ve girişimcilerini yetiştirdiğini işaret eden Başkan Asmalı, MÜSİAD ailesinin genç üyeleriyle daha da güçlendiğini belirtti. Asmalı, Hem MÜSİAD'ın, hem de Genç MÜSİAD'ın kapılarının gençlere sonuna kadar açık olduğu çağrısında bulundu.Proje ile iş dünyası için gerekli olan ve aranan değerlerin yetiştirilmesi hedefleniyorVerilen bilgiye göre, MÜSİAD ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile yeniden revize edilen Üsküdar Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektörel bazlı nitelikli iş gücü yetiştirerek iş dünyasını desteklemeyi hedefliyor.Proje ile MÜSİAD'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü bir rol üstlenmesi, iş dünyası için gerekli olan ve aranan değerlerin yetiştirilmesi, üniversite eğitimine alternatif olabilecek kalitede eğitim hizmeti sunulması, eğitim şartlarının daima en üst seviyede konumlandırılmasının sağlanması ve MÜSİAD'ın diğer sivil toplum kuruluşlarına ve çeşitli kurumlara örnek olarak ilham vermesi amaçlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220105/musiad-genel-baskani-uretici-sanayici-ve-yatirimciya-guven-asilanan-bir-doneme-girildi-1052436809.html

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müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), genç, mahmut asmalı