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MÜSİAD Başkanı Asmalı: Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı,"Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin farklı mesleki ve teknik eğitimler ile kendilerini geliştirerek... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T17:43+0300
2022-01-21T17:43+0300
türkiye
müsiad
müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
genç
mahmut asmalı
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre Başkan Asmalı, Üsküdar Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Yetkin, Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Perakende ve E-Ticaret Sektör Kurulu Başkanı Ali Gökhan Er, Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Gürle, MÜSİAD üyeleri ve velilerin katıldığı törende eğitim alanındaki gelişmeler değerlendirildi.Açıklamada törendeki değerlendirmelerine yer verilen Asmalı, mesleki ve teknik eğitimin önemli olduğunun altını çizerek, MÜSİAD'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü olmak istediğini aktardı.Başkan Asmalı, nitelikli iş gücünün yetişmesini önemsediklerini ifade ederken, iş dünyası olarak mesleki becerileri yüksek iş gücü profilinin ara eleman değil aranan eleman olarak görüldüğünü belirtti.Mahmut Asmalı, şunları kaydetti:MÜSİAD'ın gençlik yapılanmaları ile Türkiye'nin dört bir yanında geleceğin iş insanları ve girişimcilerini yetiştirdiğini işaret eden Başkan Asmalı, MÜSİAD ailesinin genç üyeleriyle daha da güçlendiğini belirtti. Asmalı, Hem MÜSİAD'ın, hem de Genç MÜSİAD'ın kapılarının gençlere sonuna kadar açık olduğu çağrısında bulundu.Proje ile iş dünyası için gerekli olan ve aranan değerlerin yetiştirilmesi hedefleniyorVerilen bilgiye göre, MÜSİAD ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile yeniden revize edilen Üsküdar Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektörel bazlı nitelikli iş gücü yetiştirerek iş dünyasını desteklemeyi hedefliyor.Proje ile MÜSİAD'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü bir rol üstlenmesi, iş dünyası için gerekli olan ve aranan değerlerin yetiştirilmesi, üniversite eğitimine alternatif olabilecek kalitede eğitim hizmeti sunulması, eğitim şartlarının daima en üst seviyede konumlandırılmasının sağlanması ve MÜSİAD'ın diğer sivil toplum kuruluşlarına ve çeşitli kurumlara örnek olarak ilham vermesi amaçlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220105/musiad-genel-baskani-uretici-sanayici-ve-yatirimciya-guven-asilanan-bir-doneme-girildi-1052436809.html
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müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), genç, mahmut asmalı

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz

17:43 21.01.2022
© AAMahmut Asmalı
Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı,"Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin farklı mesleki ve teknik eğitimler ile kendilerini geliştirerek, ekonomiye katma değer sağlamalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre Başkan Asmalı, Üsküdar Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Yetkin, Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Perakende ve E-Ticaret Sektör Kurulu Başkanı Ali Gökhan Er, Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Gürle, MÜSİAD üyeleri ve velilerin katıldığı törende eğitim alanındaki gelişmeler değerlendirildi.
Açıklamada törendeki değerlendirmelerine yer verilen Asmalı, mesleki ve teknik eğitimin önemli olduğunun altını çizerek, MÜSİAD'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü olmak istediğini aktardı.
Başkan Asmalı, nitelikli iş gücünün yetişmesini önemsediklerini ifade ederken, iş dünyası olarak mesleki becerileri yüksek iş gücü profilinin ara eleman değil aranan eleman olarak görüldüğünü belirtti.
Mahmut Asmalı, şunları kaydetti:
"Gençlerimizin farklı mesleki ve teknik eğitimler ile kendilerini geliştirerek, ekonomiye katma değer sağlamalarını arzu ediyoruz. Bu süreci teşvik etmek için farklı sektörlerde mesleki ve teknik eğitimlere yönelik ihtiyacı tespit edecek kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Değişen dünyada farklı meslek gruplarında ihtiyaç duyulan yetkinlikler, teknoloji ile birlikte farklı bir yön kazandı. İleri teknoloji uygulamalarıyla entegre eğitim sistemi gerekliliğinin yanı sıra kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyacın artması, günümüzde mesleki ve teknik eğitimi zorunlu kıldı.
Geçtiğimiz yıllarda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' projesi çerçevesinde oluşturulan marka okullar mesleki eğitime farklı bir soluk kazandırdı. MÜSİAD olarak bu girişime öncülük etmek büyük bir onur. Çünkü bizler gençlerimizin oluşturduğu potansiyelin farkındayız. Sadece tek bir sektör ya da belirli bir alan değil, her alanda nitelikli, gelişmiş, uzman beyinler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyor ve enerjilerine güveniyoruz. Türkiye geneline yayılan bu proje ile onlarca tematik lise oluşturulması, mesleki eğitime güç katacaktır."
MÜSİAD'ın gençlik yapılanmaları ile Türkiye'nin dört bir yanında geleceğin iş insanları ve girişimcilerini yetiştirdiğini işaret eden Başkan Asmalı, MÜSİAD ailesinin genç üyeleriyle daha da güçlendiğini belirtti. Asmalı, Hem MÜSİAD'ın, hem de Genç MÜSİAD'ın kapılarının gençlere sonuna kadar açık olduğu çağrısında bulundu.

Proje ile iş dünyası için gerekli olan ve aranan değerlerin yetiştirilmesi hedefleniyor

Verilen bilgiye göre, MÜSİAD ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" projesi kapsamında hayata geçirilen uygulama ile yeniden revize edilen Üsküdar Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektörel bazlı nitelikli iş gücü yetiştirerek iş dünyasını desteklemeyi hedefliyor.
Proje ile MÜSİAD'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü bir rol üstlenmesi, iş dünyası için gerekli olan ve aranan değerlerin yetiştirilmesi, üniversite eğitimine alternatif olabilecek kalitede eğitim hizmeti sunulması, eğitim şartlarının daima en üst seviyede konumlandırılmasının sağlanması ve MÜSİAD'ın diğer sivil toplum kuruluşlarına ve çeşitli kurumlara örnek olarak ilham vermesi amaçlanıyor.
Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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MÜSİAD Genel Başkanı: Üretici, sanayici ve yatırımcıya güven aşılanan bir döneme girildi
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