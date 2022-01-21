https://tr.sputniknews.com/20220121/ogrenciler-arasinda-cikan-kavga-sonrasi-baltayi-alip-okula-gelen-veli-benim-ogluma-bicak-ceken-kim-1052997389.html

Öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası baltayla okula gelen veli: Benim oğluma bıçak çeken kim?

Öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası baltayla okula gelen veli: Benim oğluma bıçak çeken kim?

Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okula geldi. Elinde balta ile okulu gezen veli, polis ekiplerince yakalanıp... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T21:19+0300

2022-01-21T21:19+0300

2022-01-21T21:24+0300

türkiye

eğitim

gaziosmanpaşa

bıçak

balta

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Gaziosmanpaşa’da, kavga esnasında çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek baltayla okula gelen veli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezi’ne saat 11.40 sıralarında baltayla gelen öğrenci velisi E.Y. (43), çocuğuna bıçak çekildiğini öne sürerek, “Benim oğluma bıçak çeken kim?” diye bağırıp okuldan ayrıldı. İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine gelen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi üzerinde yakalayıp gözaltına aldı.

türkiye

gaziosmanpaşa

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eğitim, gaziosmanpaşa, bıçak, balta