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Öğrenciler kavga etti, veli elinde balta ile okulu bastı
Öğrenciler kavga etti, veli elinde balta ile okulu bastı
Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T17:10+0300
2022-01-21T17:10+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
okul
kavga
öğrenci
veli
balta
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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli, eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220106/umraniyede-veli-ile-annesi-okul-mudurunu-darp-etti-1052453994.html
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istanbul, gaziosmanpaşa, okul, kavga, öğrenci, veli, balta

Öğrenciler kavga etti, veli elinde balta ile okulu bastı

17:10 21.01.2022
© DHAÖğrenciler kavga etti, veli elinde balta ile okulu bastı
Öğrenciler kavga etti, veli elinde balta ile okulu bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı gözaltına aldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı.
Öfkelenen veli, eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi.
Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Ümraniye'de veli ile annesi, okul müdürünü darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
TÜRKİYE
Ümraniye'de veli ile annesi, okul müdürünü darp etti
6 Ocak, 06:52
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