https://tr.sputniknews.com/20220121/ogrenciler-kavga-etti-veli-elinde-balta-ile-okulu-basti-1052990403.html

Öğrenciler kavga etti, veli elinde balta ile okulu bastı

Öğrenciler kavga etti, veli elinde balta ile okulu bastı

Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T17:10+0300

2022-01-21T17:10+0300

2022-01-21T17:10+0300

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

okul

kavga

öğrenci

veli

balta

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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli, eline balta alarak okulu bastı. Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220106/umraniyede-veli-ile-annesi-okul-mudurunu-darp-etti-1052453994.html

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istanbul, gaziosmanpaşa, okul, kavga, öğrenci, veli, balta