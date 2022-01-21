https://tr.sputniknews.com/20220121/ogrencilerine-karne-vermeye-hazirlanan-ogretmen-13-kattaki-balkonundan-dusup-hayatini-kaybetti-1052970983.html

Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti

Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti

Antalya’da öğrencilerine karne vermek için sabah erken saatlerde kalkan 38 yaşındaki öğretmen, kahvesini içmek için çıktığı 13. kattaki evinin balkonundan... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T11:18+0300

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türkiye

antalya

öğretmen

ölüm

karne

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Aksu ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan Bekir Gücüyeter, sabah 08.00 sularında kahvesini alıp balkona çıktı.Balkonda kahvesini içen genç öğretmenin, iddiaya göre başı döndü ve dengesini kaybederek 13. kattan aşağı düştü. Olayı gören eşi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gücüyeter’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri devam ederken eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya kalan kadın sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirip fenalaşan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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antalya, öğretmen, ölüm, karne