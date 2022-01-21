YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor
© AFP 2021 / ERWIN SCHERIAUPamela Anderson
© AFP 2021 / ERWIN SCHERIAU
Ünlü yıldız Anderson, 1 yıllık evliliğin ardından dördüncü eşi Hayhurst'ten ayrılmaya karar verdi. Basına isimsiz olarak demeç veren bazı kaynaklara göre pandemi döneminde sürekli beraber zaman geçirmekten doğan bu ilişki artık miadını doldurdu.
ABD'li aktris Pamela Anderson, çıkmaya başladıktan 3 ay sonra 2020'de Kanada'da Noel arifesinde dünya evine girdiği Dan Hayhurst'ten boşanma kararı aldı. Rolling Stone dergisine konuşan bir kaynak, çiftin evliliğinin koronavirüs pandemisinin içine soktuğu durumda hızlı geliştiğini ama artık miadını doldurduğunu söyledi.
The Sun gazetesine konuşan bir kaynak da pandemide her dakikayı birlikte geçirdiklerini ama Anderson daha çok tanıma fırsatı buldukça eşinin, olmasını umduğu insan olmadığını anladığını anlattı.
54 yaşındaki Anderson bu hafta Malibu'da kameralara yakalanmış ve alyansını takmadığı görülmüştü.
EXCLUSIVE: Pamela Anderson files for DIVORCE from fifth husband Dan Hayhurst after just 13 months of marriage - and days after she was spotted in Malibu without wedding ring— News Wagg (@fmdiscr) January 21, 2022
via https://t.co/xJz3oVK9fD https://t.co/Yvc4HVdjRx
Anderson- Hayhurst evliliği daha en başından çalkantılı başladı. Hayhurst'ün eski kız arkadaşı Carey, çiftin evliliğine ateş püskürmüş, Anderson'ın yuva yıktığını söyledi. Çift ise yatakta poz verdikleri röportajda karantinayı birlikte geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.
Pamela Anderson and husband Dan Hayhurst go on walk with dog in Malibu https://t.co/LesdQyN5s0— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 15, 2022
Anderson, kendisi gibi hayvan hakları aktivisti olan Hayhurst'ten önce Hollywood yapımcısı Jon Peters ile evliydi. Çiftin evliliği sadece 12 gün sürdü.
Anderson'ın ilk eşi ise Tommy Lee. 2006'da boşanan çiftin Brandon ve Dylan adlarında sırasıyla 25 ve 24 yaşında olan 2 oğlu var.
Anderson ilk evliliğinin ardından müzik yapımcısı Rick Solomon ile biri 2007, biri de 2013'te olmak üzere 2 kez dünya evine girdi.