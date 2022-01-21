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https://tr.sputniknews.com/20220121/pamela-anderson-dorduncu-esi-dan-hayhurstten-bosaniyor--1052966869.html
Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor
Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor
Ünlü yıldız Anderson, 1 yıllık evliliğin ardından dördüncü eşi Hayhurst'ten ayrılmaya karar verdi. Basına isimsiz olarak demeç veren bazı kaynaklara göre... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T09:53+0300
2022-01-21T09:53+0300
pamela anderson
yaşam
abd
kanada
boşanma
dan hayhurst
koronavirüs
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ABD'li aktris Pamela Anderson, çıkmaya başladıktan 3 ay sonra 2020'de Kanada'da Noel arifesinde dünya evine girdiği Dan Hayhurst'ten boşanma kararı aldı. Rolling Stone dergisine konuşan bir kaynak, çiftin evliliğinin koronavirüs pandemisinin içine soktuğu durumda hızlı geliştiğini ama artık miadını doldurduğunu söyledi. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak da pandemide her dakikayı birlikte geçirdiklerini ama Anderson daha çok tanıma fırsatı buldukça eşinin, olmasını umduğu insan olmadığını anladığını anlattı. 54 yaşındaki Anderson bu hafta Malibu'da kameralara yakalanmış ve alyansını takmadığı görülmüştü. Anderson- Hayhurst evliliği daha en başından çalkantılı başladı. Hayhurst'ün eski kız arkadaşı Carey, çiftin evliliğine ateş püskürmüş, Anderson'ın yuva yıktığını söyledi. Çift ise yatakta poz verdikleri röportajda karantinayı birlikte geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi. Anderson, kendisi gibi hayvan hakları aktivisti olan Hayhurst'ten önce Hollywood yapımcısı Jon Peters ile evliydi. Çiftin evliliği sadece 12 gün sürdü. Anderson'ın ilk eşi ise Tommy Lee. 2006'da boşanan çiftin Brandon ve Dylan adlarında sırasıyla 25 ve 24 yaşında olan 2 oğlu var. Anderson ilk evliliğinin ardından müzik yapımcısı Rick Solomon ile biri 2007, biri de 2013'te olmak üzere 2 kez dünya evine girdi.
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pamela anderson, abd, kanada, boşanma, dan hayhurst, koronavirüs

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor

09:53 21.01.2022
© AFP 2021 / ERWIN SCHERIAUPamela Anderson
Pamela Anderson - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AFP 2021 / ERWIN SCHERIAU
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Ünlü yıldız Anderson, 1 yıllık evliliğin ardından dördüncü eşi Hayhurst'ten ayrılmaya karar verdi. Basına isimsiz olarak demeç veren bazı kaynaklara göre pandemi döneminde sürekli beraber zaman geçirmekten doğan bu ilişki artık miadını doldurdu.
ABD'li aktris Pamela Anderson, çıkmaya başladıktan 3 ay sonra 2020'de Kanada'da Noel arifesinde dünya evine girdiği Dan Hayhurst'ten boşanma kararı aldı. Rolling Stone dergisine konuşan bir kaynak, çiftin evliliğinin koronavirüs pandemisinin içine soktuğu durumda hızlı geliştiğini ama artık miadını doldurduğunu söyledi.
The Sun gazetesine konuşan bir kaynak da pandemide her dakikayı birlikte geçirdiklerini ama Anderson daha çok tanıma fırsatı buldukça eşinin, olmasını umduğu insan olmadığını anladığını anlattı.
54 yaşındaki Anderson bu hafta Malibu'da kameralara yakalanmış ve alyansını takmadığı görülmüştü.
Anderson- Hayhurst evliliği daha en başından çalkantılı başladı. Hayhurst'ün eski kız arkadaşı Carey, çiftin evliliğine ateş püskürmüş, Anderson'ın yuva yıktığını söyledi. Çift ise yatakta poz verdikleri röportajda karantinayı birlikte geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.
Anderson, kendisi gibi hayvan hakları aktivisti olan Hayhurst'ten önce Hollywood yapımcısı Jon Peters ile evliydi. Çiftin evliliği sadece 12 gün sürdü.
Anderson'ın ilk eşi ise Tommy Lee. 2006'da boşanan çiftin Brandon ve Dylan adlarında sırasıyla 25 ve 24 yaşında olan 2 oğlu var.
Anderson ilk evliliğinin ardından müzik yapımcısı Rick Solomon ile biri 2007, biri de 2013'te olmak üzere 2 kez dünya evine girdi.
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