https://tr.sputniknews.com/20220121/pamela-anderson-dorduncu-esi-dan-hayhurstten-bosaniyor--1052966869.html

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor

Pamela Anderson, dördüncü eşi Dan Hayhurst'ten boşanıyor

Ünlü yıldız Anderson, 1 yıllık evliliğin ardından dördüncü eşi Hayhurst'ten ayrılmaya karar verdi. Basına isimsiz olarak demeç veren bazı kaynaklara göre... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T09:53+0300

2022-01-21T09:53+0300

2022-01-21T09:53+0300

pamela anderson

yaşam

abd

kanada

boşanma

dan hayhurst

koronavirüs

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ABD'li aktris Pamela Anderson, çıkmaya başladıktan 3 ay sonra 2020'de Kanada'da Noel arifesinde dünya evine girdiği Dan Hayhurst'ten boşanma kararı aldı. Rolling Stone dergisine konuşan bir kaynak, çiftin evliliğinin koronavirüs pandemisinin içine soktuğu durumda hızlı geliştiğini ama artık miadını doldurduğunu söyledi. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak da pandemide her dakikayı birlikte geçirdiklerini ama Anderson daha çok tanıma fırsatı buldukça eşinin, olmasını umduğu insan olmadığını anladığını anlattı. 54 yaşındaki Anderson bu hafta Malibu'da kameralara yakalanmış ve alyansını takmadığı görülmüştü. Anderson- Hayhurst evliliği daha en başından çalkantılı başladı. Hayhurst'ün eski kız arkadaşı Carey, çiftin evliliğine ateş püskürmüş, Anderson'ın yuva yıktığını söyledi. Çift ise yatakta poz verdikleri röportajda karantinayı birlikte geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi. Anderson, kendisi gibi hayvan hakları aktivisti olan Hayhurst'ten önce Hollywood yapımcısı Jon Peters ile evliydi. Çiftin evliliği sadece 12 gün sürdü. Anderson'ın ilk eşi ise Tommy Lee. 2006'da boşanan çiftin Brandon ve Dylan adlarında sırasıyla 25 ve 24 yaşında olan 2 oğlu var. Anderson ilk evliliğinin ardından müzik yapımcısı Rick Solomon ile biri 2007, biri de 2013'te olmak üzere 2 kez dünya evine girdi.

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pamela anderson, abd, kanada, boşanma, dan hayhurst, koronavirüs