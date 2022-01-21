https://tr.sputniknews.com/20220121/pansiyonda-banyo-sirasi-bekleme-kavgasi-1-yarali-1052996206.html

Pansiyonda banyo sırası bekleme kavgası: 1 yaralı

Pansiyonda banyo sırası bekleme kavgası: 1 yaralı

Antalya’da pansiyonda banyo sırası yüzünden çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı şahsın boğazına tamponu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T20:22+0300

2022-01-21T20:22+0300

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türkiye

pansiyon

bıçaklama

duş

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesindeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Ramazan Ö.(36) ve Süreyya P. (52) arasında akşam saatlerinde iddiaya göre, banyo bekleme sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ö’nün, salladığı bıçak Süreyya P.'nin boğazına denk geldi. Süreyya P.'yi kanlar içinde gören pansiyon görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen motorize yunus timleri, pansiyon önünde yaralı şekilde boğazını tutan Süreyya P.'ye hemen tampon yapmaya başladı. Yunus timleri yaklaşık 20 dakika yağan yağmur altında yaralı şahsın boğazına tampon uyguladı. Bir görevli ise yaralının üzerini havluyla örttü. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pansiyon içinde gözaltına alınan Ramazan Ö. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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pansiyon, bıçaklama, duş