Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220121/pfdkden-abdullah-avci-ve-taylan-antalyaliya-ceza-1052960226.html
PFDK'den Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı'ya ceza
PFDK'den Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı'ya ceza
PFDK, Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya 1, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya 2 maç, Giresunsporlu Pelupessy'ye de 3 maç men cezası verdi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T00:23+0300
2022-01-21T00:23+0300
spor
galatasaray
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
trabzonspor
abdullah avcı
taylan antalyalı
joey pelupessy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103915/03/1039150391_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c30c7820c1e26be4b49188711750d16.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Giresunsporlu Joey Pelupessy'e ilişkin kararlarını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Kasımpaşa ile yapılan müsabakada rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'ye de 3 maç men cezası uygulandı.PFDK'nin Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası da verdiği kaydedildi.​​​​​​​4 kulüp, PFDK'ye sevk edildiÖte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü PFDK'ye sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/abdullah-avci-ile-taylan-antalyali-pfdkye-sevk-edildi-1052870762.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103915/03/1039150391_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1fe095fe1b540ed2af0aeaf46dcb14a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, abdullah avcı, taylan antalyalı, joey pelupessy

PFDK'den Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı'ya ceza

00:23 21.01.2022
© AAAbdullah Avcı
Abdullah Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
Abone ol
PFDK, Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya 1, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya 2 maç, Giresunsporlu Pelupessy'ye de 3 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Giresunsporlu Joey Pelupessy'e ilişkin kararlarını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.
Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Kasımpaşa ile yapılan müsabakada rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'ye de 3 maç men cezası uygulandı.
PFDK'nin Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası da verdiği kaydedildi.​​​​​​​

4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü PFDK'ye sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
SPOR
Abdullah Avcı ile Taylan Antalyalı, PFDK'ye sevk edildi
18 Ocak, 23:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce