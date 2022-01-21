https://tr.sputniknews.com/20220121/pfdkden-abdullah-avci-ve-taylan-antalyaliya-ceza-1052960226.html
PFDK'den Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı'ya ceza
PFDK'den Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı'ya ceza
PFDK, Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya 1, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya 2 maç, Giresunsporlu Pelupessy'ye de 3 maç men cezası verdi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T00:23+0300
2022-01-21T00:23+0300
2022-01-21T00:23+0300
spor
galatasaray
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
trabzonspor
abdullah avcı
taylan antalyalı
joey pelupessy
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Giresunsporlu Joey Pelupessy'e ilişkin kararlarını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Kasımpaşa ile yapılan müsabakada rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'ye de 3 maç men cezası uygulandı.PFDK'nin Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası da verdiği kaydedildi.4 kulüp, PFDK'ye sevk edildiÖte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü PFDK'ye sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/abdullah-avci-ile-taylan-antalyali-pfdkye-sevk-edildi-1052870762.html
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galatasaray, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, abdullah avcı, taylan antalyalı, joey pelupessy
PFDK'den Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı'ya ceza
PFDK, Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya 1, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya 2 maç, Giresunsporlu Pelupessy'ye de 3 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Giresunsporlu Joey Pelupessy'e ilişkin kararlarını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.
Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip oyuncuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Kasımpaşa ile yapılan müsabakada rakip sporcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'ye de 3 maç men cezası uygulandı.
PFDK'nin Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası da verdiği kaydedildi.
4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü PFDK'ye sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.